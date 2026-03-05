BARRIS
El benefactor de la Bordeta
Promouen un reconeixement per a Alfredo Piñol Prim, que va donar els terrenys per a la primera escola. La família i l’associació veïnal
La Bordeta promou un reconeixement a Alfredo Piñol Prim (1885-1968), un veí que en el primer terç del segle passat va donar un terreny de la seua propietat per poder edificar-hi la primera escola pública del barri, on actualment es troba el col·legi Joan Maragall.
La família, que compta amb el suport de l’entitat veïnal, destaca la importància d’aquest gest i proposen col·locar una placa amb el seu nom i una inscripció a la cantonada dels carrers Ignasi Bastús i Juneda o a l’encreuament amb Sant Isidre, així com posar el seu nom a aquest tram del carrer Juneda o a un altre vial del barri. “Seria fer justícia a la seua figura i al paper que va jugar perquè arribés a aconseguir aquesta gran fita per a la Bordeta”, indica el seu net.
La família d’Alfredo Piñol Prim remarca que “era un enamorat de la cultura i la societat de l’època, però a causa de la cruesa dels temps que li van tocar viure li va sorgir la necessitat d’ajudar la gent del barri de la Bordeta i, alhora, Lleida i voltants, especialment les noves generacions”. Apunta que llavors “només uns quants nens i nenes podien aprendre a llegir i a escriure a les poques cases particulars que hi havia al barri i que eren insuficients, a causa del creixement que estava experimentant”. Per això, cap al 1925 va decidir donar un terreny de quatre porques de terra a l’administració de l’època per a la construcció d’una escola, que va ser inaugurada el 2 de setembre del 1928. “D’aquí va nàixer la que després de la Guerra Civil i durant molts anys es va denominar Escuela Pública Número 1”, explica, i subratlla que “volem sol·licitar que al nostre avi se li faci un reconeixement per l’esforç que va fer en aquells temps tan durs que li va tocar viure, així com perquè per a un bé comú va renunciar a un tros de terra amb què en aquella època podia viure una família de sis membres”.
L’associació de la Bordeta afirma que treballa amb la Paeria per col·locar una placa en honor a Alfredo Piñol Prim i també promou reconeixements per a altres veïns il·lustres del barri, com Manuel Cortés, “un astrònom que fabricava telescopis i que va crear una fórmula per mesurar les estrelles utilitzada per Harvard”. De fet, prepara unes jornades sobre astronomia en el marc de la setmana cultural ja que el barri té referents en aquest camp com Joan Oró i Ramon Roure.
L’entitat veïnal també impulsa un reconeixement per a Lluís Alentà, mestre represaliat en la Guerra Civil, i per a l’escultor Francesc Tamarit, amb destacades obres en parròquies com les figures de sant Joan, sant Isidre o el sant Agustí de la Bordeta.