L'ajuntament projecta un nou parc a l'accés de la Seu Vella de Lleida
La nova zona verda es preveu començar a la tardor d'aquest mateix any al solar de l'antiga comissaria de policia, al carrer de Sant Martí
El nou projecte del parc de la Porta de Sant Martí ha estat presentat avui. L'alcalde, Fèlix Larrosa, ha presentat aquesta actuació sent la primera del Pla Integral del Centre Històric, cofinançada per la Generalitat.
El parc millorarà l'accés a la Seu Vella i “té el concepte de ser el primer bosc urbà del Centre Històric, per la densitat d’arbrat i per l’espai que es genera”, segons Larrosa, ja que s'hi plantaran aproximadament un centenar d'arbres. El responsable del projecte i cap d'Obra Pública de la Paeria, Sergi Gimeno, ha afegit que el projecte busca crear zones verdes i d'ombradiu. Es respectaran les visuals a la Seu Vella i es mantenen tres places per estacionament d’autobusos.
A més de la vegetació, hi haurà dues rampes per superar el desnivell cap a la Seu Vella i s'hi instal·larà nou mobiliari amb quatre illes amb cadires. També serà el primer parc amb fanals intel·ligents amb càmera de videovigilància connectada a la sala de control de la Guàrdia Urbana de Lleida. El pressupost previst és d'uns 650.000 euros. Ara es preveu l'aprovació i la licitació d'obres per iniciar-se a la tardor.
L'espai portava buit des de l'enderrocament de la comissaria el 2023. Inicialment, es va preveure construir un espai que funcionaria com a auditori o amfiteatre per a actuacions a l’aire lliure. Aquest projecte s'ha reubicat a la plaça i la pista de la Panera i es presentarà més endavant.
A banda del parc, l'entorn viurà una altra transformació molt important amb el nou edifici únic de serveis de la Generalitat. La construcció serà al solar de l'antiga escola de Magisteri, just al davant del parc, i es presentarà aquest mes.