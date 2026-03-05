Lleida celebra la seva tradició vitivinícola amb la presentació del llibre 'Una terra de vins'
El Parador de Lleida ha acollit aquest dijous la presentació del llibre Una terra de vins (Pagès Editors), que recorre la identitat vitivinícola de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran. El llibre vol ser un homenatge als viticultors, cellerers, sommeliers i restauradors que fan dels vins de Lleida un orgull compartit.
L'esdeveniment ha comptat amb la participació de més d'un centenar de persones entre autoritats, cellers, autors, representants de les diferents DO de Catalunya i prescriptors del sector del vi. L'acte s'ha concebut com una experiència integrada de cultura, gastronomia i territori, en què cada plat i cada vi ha dialogat amb el relat del llibre, oferint als assistents una immersió completa.
El llibre Una terra de vins convida el lector a redescobrir la diversitat i la vitalitat de la vinya i el vi a les Terres de Ponent, el Pirineu i l'Aran amb un recorregut que uneix passat i present. Es parteix de la idea que la vinya i el vi han modelat el paisatge, l'economia i la manera de ser de la demarcació de Lleida. Els autors el defineixen com un patrimoni viu que ha crescut amb l'esforç de moltes generacions i que actualment combina tradició, innovació i compromís amb el territori.
La presentació ha comptat amb la participació del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, la directora de Pagès Editors, Eulàlia Pagès, i el president de la DO Costers del Segre, Isidre Ribalta, acompanyats d'alguns dels autors i de la sommelier Anna Casabona. L'acte s'ha desenvolupat dins l'estratègia de la marca agroalimentària Gust de Lleida, que promou els productes locals i la cultura gastronòmics del territori.
El sopar de degustació ha inclòs sis plats maridats amb vins de la DO Costers del Segre, en què la sommelier Anna Casabona ha presentat cada vi, mentre que els coordinadors i alguns autors han aportat context i la relació amb el llibre. També s'han projectat imatges acompanyades de música en directe a càrrec del Duo Elea de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell, i les intervencions del Mag Lari, que ha aportat un element narratiu i simbòlic de màgia.