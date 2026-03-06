SEGRE

Accions mensuals de Plusfresc pel benestar del seu personal

Treballadors d’un dels supermercats de Plusfresc. - PLUSFRESC

La cadena de supermercats Plusfresc ha començat la iniciativa 12 mesos, 12 causes amb l’objectiu de reforçar el seu compromís amb els seus treballadors. S’emmarca en el projecte d’Empresa Saludable i cada mes treballa una temàtica concreta relacionada amb la salut, el benestar o la responsabilitat social. Ha començat abordant el benestar emocional i la conscienciació sobre la lluita contra el càncer, al maig se centrarà en la salut de la dona i al juny en la sostenibilitat.

