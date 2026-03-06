SERVEIS
Cinquanta colònies de gats a la ciutat de Lleida
La Paeria les té localitzades, les gestiona i l’any passat va esterilitzar 120 felins. En senyalitzen algunes i avisa que únicament poden ser alimentats per persones col·laboradores
La Paeria té localitzades a la ciutat prop de mig centenar de colònies de gats, que ha començat a gestionar, i preveu incorporar-ne altres al cens municipal ja que l’està actualitzant, especialment amb dades de l’Horta. No obstant, no va facilitar una xifra concreta del nombre de felins que les componen en global.
El 19 de juliol del 2024 va aprovar el programa de gestió integral dels gats comunitaris i des d’aleshores s’ha anat aplicant de forma progressiva. El 2025, en aplicació del mètode CEP (captura, esterilització i retorn) ha intervingut 120 felins (65 mascles i 71 femelles) corresponents a onze colònies, amb un 59% de rendiment de captures i 453 hores de dedicació professional.
També va preparar el tràmit perquè els alimentadors es considerin col·laboradors municipals com a gestors/cuidadors de colònies, i va fer més de 40 reunions amb entitats implicades, va encarregar i va desenvolupar una eina informàtica específica, va actualitzar el cens i es van visitar i van valorar les colònies. A més, es va dotar de material per a captures massives, es van condicionar i van senyalitzar àrees segures i punts d’alimentació i es van instal·lar casetes de fusta perquè es protegeixin els gats.
En els últims mesos, l’ajuntament ha anat col·locant senyals en algunes de les colònies que gestiona, depenent del nivell d’incidències rebudes i la necessitat d’adequar-les. Els senyals serveixen per delimitar els espais i, alhora, evitar l’alimentació indiscriminada en llocs en els quals no està permès. També és una manera de compartir la normativa amb la comunitat de veïns i fer pedagogia sobre el benestar animal. Hi ha senyals d’advertència de punt de concentració de gats comunitaris, de prohibició d’alimentar-los (excepte les persones col·laboradores) i de prohibició de deslligar gossos en aquests espais, per evitar conflictes amb els gats. Els dos últims cartells esmenten l’ordenança sobre aquestes qüestions i recorda que incomplir-les és una infracció. També prepara una campanya divulgativa als barris amb tríptics informatius i xarrades.
Alerta d’ajuts insuficients per part de l’Estat
L’ajuntament afirma que la normativa estatal sobre protecció animal “no ha anat acompanyada d’una dotació pressupostària específica suficient”, així que els ens locals destinen recursos propis. Apunta que va demanar una ajuda al ministeri, que ha estat acceptada, però diu que “la línia és limitada i insuficient davant del volum de sol·licitants”.