Conflicte laboral a dos residències públiques de Lleida
Balàfia I i II, gestionades per l’empresa pública GSS i que tenen uns 150 treballadors
El comitè d’empresa de les residències Balàfia I i II, gestionades per l’empresa pública GSS i que tenen uns 150 empleats, va anunciar ahir pròximes mobilitzacions en desacord amb la proposta d’augment salarial per a aquest any, que és del 2,5%, quan el conveni Gercat, del qual formen part i que engloba les residències en les quals almenys un 60% de la seua facturació és d’origen públic, fixa un 4,37%.
Una portaveu va indicar que GSS al·lega que es beneficien de millores respecte al conveni marc, però va reclamar que, tenint en compte que formen part d’una firma 100% pública que gestiona els hospitals Santa Maria, de Tremp i la Seu, s’haurien de regir pel conveni del Siscat, que afecta els centres sanitaris d’ús públic. “Sembla que els treballadors de residències no importem a ningú, que GSS ens té com a apèndix”, va afirmar.
Directius de GSS van destacar que un decret del Govern estableix que l’augment d’aquest any per als treballadors públics no pot superar el 2,5% i que la llei impedeix aplicar el conveni del Siscat al sector residencial. “No ens podem saltar la llei”, van dir. Van afirmar que quan va ser possible van incloure millores en “tots els conceptes” sobre el conveni del Gercat que permeten que un gerocultor cobri 1.450 euros més a l’any del que està fixat, un 8% més, i que la diferència és més gran en altres categories. “Destinem un 75 per cent del que facturem a la massa salarial, quan la mitjana del sector és del 66 per cent”, van assenyalar, i van afegir que la ràtio de personal per usuaris també és més alta i que és la primera vegada que el conveni estipula una pujada més elevada que en l’administració.