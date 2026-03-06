Denuncien una agressió homòfoba a dos joves durant el Carnaval a Lleida
Es va produir la nit de l’AgroCarnestoltes, i els autors van ser identificats i denunciats
La celebració de l’AgroCarnestoltes al campus d’ETSEA de Lleida la matinada del 19 al 20 de febrer es va saldar amb una agressió homòfoba a dos joves, que van ser atesos immediatament per estudiants presents a la festa. Segons l’Associació d’Estudiants de les Festes d’Agrònoms, una de les persones agredides va acudir a la barra amb una forta contusió al cap, un tall a una cella i ferides a la boca.
Després d’avisar als serveis de seguretat, les víctimes van ser traslladades al servei d’urgències i els presumptes agressors van ser identificats per la Guàrdia Urbana, que va instruir les diligències i va traslladar el cas als Mossos.
Des de l’associació estudiantil van condemnar amb contundència qualsevol tipus d’agressió masclista, racista o contra el col· lectiu LGBTIQ+ i van assegurar que continuaran treballant perquè les seues festes siguin espais segurs per a tothom. “Les nostres festes, així com qualsevol espai lúdic i de lleure, han de ser lliures d’actituds d’odi i ser llocs en què tothom pugui expressar-se lliurement i amb respecte. Aquest tipus de gent no serà mai benvinguda ni aquí ni en cap lloc”, van assenyalar a les seues xarxes socials.
Per la seua part, la Universitat de Lleida (UdL) va felicitar els estudiants per la seua ràpida intervenció a l’atendre les víctimes i identificar els agressors, així com als cossos de seguretat per aplicar el protocol en aquest tipus d’incidents. A més, la Universitat ha activat el protocol d’atenció i protecció a les víctimes després d’aquesta agressió homòfoba ocorreguda durant una festa al campus d’ETSEA.