Desallotjades dels seus pisos dos famílies a Lleida per danys estructurals per una fuita d'aigua
Al carrer Anselm Clavé, després de l’ensorrament de part d’un fals sostre
Dos famílies van ser desallotjades aquest dijous a la nit dels seus respectius habitatges ubicats al número 23 del carrer Anselm Clavé de Lleida, després que un arquitecte municipal comprovés que l’edifici pateix una afectació estructural provocada per una fuita d’aigua, que havia causat l’ensorrament parcial d’un fals sostre.
Els Bombers van rebre l’avís abans de les vuit del vespre de la caiguda del fals sostre al bany d’un pis de la segona planta i van requerir la presència de l’arquitecte per valorar l’estat de l’immoble. Una vegada inspeccionat, va constatar que la fuita d’aigua, que podria haver estat activa durant uns quatre mesos, va provocar una afectació estructural, per la qual cosa va ordenar el desallotjament de forma preventiva dels residents a l’habitatge de la segona planta i la de la tercera. L’edifici té tres plantes i hi ha un pis per replà. Segons els Bombers, l’arquitecte va indicar que l’aigua va causar la corrosió d’alguna de les bigues fins a provocar l’ensorrament d’ahir i comprometre’n l’estructura.
Per aquesta raó, es va avisar el propietari de la necessitat de fer les corresponents reparacions abans que els residents poden tornar als seus domicilis. Els Bombers desconeixien si va caldre activar els serveis socials per buscar allotjament alternatiu als desallotjats.