MAQUINÀRIA
Set de cada deu ascensors han de renovar-se per complir la nova normativa: fins a 10.000 € per a millores o 50.000 € per a tot l'elevador
Les empreses estan col·lapsades: “No parem de buscar personal, tindrem cada vegada més feina”
Tots els edificis amb ascensor, a excepció dels més nous, els han d’adaptar per complir el Reial Decret del 2024 que exigeix més sensors a les portes, un botó d’alarma funcional les 24 hores, un perfecte anivellament amb els pisos i un control més gran del pes. Pot costar fins a 10.000 euros, o 50.000 si s’ha de canviar tot l’elevador.
Al voltant del 70% dels ascensors instal·lats en qualsevol tipus d’edifici s’han d’adaptar progressivament per complir els requisits de seguretat fixats en l’última norma estatal del 2024 que, entre altres mesures, exigeix més sensors de moviment a les portes automàtiques, un control més gran del pes que suporten, que quedin totalment anivellats amb els pisos i que disposin d’un botó per comunicar-se amb l’empresa de manteniment en cas d’avaria. Encara que molts no s’han de renovar completament, les comunitats de veïns estan afrontant derrames d’entre 3.000 i 10.000 euros per incorporar aquestes millores, segons indica la vicepresidenta del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell.
El Col·legi assenyala que el Reial Decret que fixa la nova norma (ITC AEM 1) “afecta bastant Lleida perquè hi ha molt parc antic, sobretot en edificis construïts als anys 70, 80 i 90 que no han fet modernitzacions”. Carbonell afegeix que els immobles que tenen més de 60 anys es veuen obligats a portar inversions encara més elevades, ja que “les guies laterals dels ascensors molt antics són de fusta, i s’han de reemplaçar per altres d’acer per donar més estabilitat”, explica.
Aquest és el cas d’un bloc dels anys 80 al barri lleidatà de Cappont, els veïns del qual han de substituir el vell elevador per un de nou. “L’empresa de manteniment va venir a fer la revisió ordinària a finals del 2024 i ens van dir que havíem de renovar-lo en el termini d’un any”, afirma la presidenta de la comunitat. S’hauran de gastar més de 50.000 euros. “L’empresa ens ha ofert un pla de finançament amb el qual cada veí pagarà uns 180 euros al mes durant dotze mesos, però van tardar gairebé un any a fer el pressupost i el van haver d’actualitzar al gener”, lamenta. A més, “llavors ens van dir que no podran portar a terme l’obra fins a l’any que ve perquè no donen l’abast”, explica.
Les empreses, “col·lapsades”
Carbonell assegura que les empreses d’ascensors “estan col·lapsades i els falten peces” arran de la nova normativa, ja que en totes les revisions ordinàries (solen ser cada quatre anys) que estan fent a partir de l’1 de juliol del 2024 han d’elaborar un informe tècnic amb els canvis necessaris, i portar-los a terme. “No demanen als veïns que els afrontin conjuntament, flexibilitzen els pagaments i donen terminis de fins dotze mesos”, explica.
El Reial Decret, que afecta tots els ascensors existents, busca equiparar les exigències de seguretat amb els estàndards europeus. “Europa vol que siguin segurs, tant per als usuaris com per als treballadors que fan el manteniment”, afirma la vicepresidenta del Col·legi d’Administradors de Finques.
“No parem de buscar personal, tindrem cada vegada més feina”
“El nostre sector tindrà cada vegada més feina, quan aquesta normativa quedi obsoleta n’arribarà una de nova”, va explicar Maria Rosa Caselles, responsable de RRHH d’Ascensors Sales, durant l’última edició del saló FormaOcupa. “Tenim molts encàrrecs de renovacions d’ascensors, ja hi ha a gairebé tots els blocs de pisos, i els preus varien molt en funció de les marques i característiques”, va afegir. L’empresa “no para” de buscar personal per incorporar-se a un sector “desconegut” en el qual es necessita el títol de conservador d’ascensors. “Hi ha alguns cicles formatius que el convaliden, i nosaltres també formem els treballadors”, afegeix.
Les claus
Control del pes. Els ascensors han de quedar bloquejats de forma automàtica si detecten una sobrecàrrega del pes màxim. Actualment no ho fan entre el 50% i el 60%.
Anivellament de pisos. La cabina ha de quedar perfectament anivellada amb tots els pisos quan s’atura. Afecta entre el 55% i el 65%.
Comunicació bidireccional. Han de disposar d’un botó d’emergències perquè, en cas d’avaria, qui sigui dins pugui comunicar- se amb l’empresa de manteniment durant les 24 hores sense la necessitat de portar un mòbil a sobre. L’hauran d’implantar entre el 60% i el 70%.
Reial Decret. El Govern central va aprovar el Reial Decret 355/2024 l’abril del 2024 que fixa la nova normativa (ITC AEM 1). Va entrar en vigor el juliol del mateix any, i les empreses indiquen els canvis necessaris a les revisions ordinàries. Hi ha un any de termini per costejar-ho.
Cost. El Col·legi d’Administradors de Finques calcula que les reformes necessàries suposen un cost d’entre 3.000 i 10.000 euros. En edificis més antics, dels anys 70 a 90, poden costar fins a 50.000 euros. Les empreses ofereixen plans de finançament.