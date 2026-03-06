URBANISME
El solar de l’antiga comissaria de Sant Martí serà un parc el 2027
Amb un pressupost de 650.000 €, la Paeria preveu començar obres a la tardor i acabar-les en un any. La pista al costat de la Panera es convertirà en un amfiteatre a l’aire lliure
L’ajuntament va presentar ahir el projecte del parc de la Porta de Sant Martí, una nova zona verda que ocuparà l’espai del solar de l’antiga comissaria de la Policia Nacional demolida el 2023 i serà la primera actuació del pla integral del Centre Històric, cofinançat per la Generalitat amb el pla de barris. Amb un pressupost de 650.000 euros, es preveu licitar les obres perquè puguin executar-se a partir de la tardor vinent, amb un termini previst de sis mesos. Per tant, la Paeria preveu que el parc estigui llest en un any, aproximadament.
“Serà el primer bosc urbà del Centre Històric”, va assenyalar l’alcalde, Fèlix Larrosa. “Atansem la Seu Vella cap a la ciutat i fem pujar la ciutat cap a la Seu”, va afegir. Per la seua part, el cap d’Obra Pública, Sergi Gimeno, va explicar que es plantaran 84 arbres connectant el solar amb la part baixa del parc de Santa Cecília. Es respectaran les visuals a la Seu i es mantindran tres places per a l’estacionament d’autobusos. Així mateix, hi haurà itineraris accessibles amb dos rampes cap a la Seu i es reforçarà el mobiliari urbà amb cadires. També es reforçarà la il·luminació al tram de la muralla al costat de l’Orfeó Lleidatà.
Larrosa va explicar que en principi estava previst ubicar un espai al parc que funcioni com a amfiteatre per a actuacions a l’aire lliure, com havia sol·licitat l’Orfeó, però “per la configuració de l’espai resulta més adequat tècnicament posar-lo al costat de la Panera”, va assenyalar. Així, pròximament preveu presentar el projecte de reforma de la plaça i la pista del museu, i el futur auditori a l’aire lliure portarà el nom del traspassat músic Lluís Virgili, alma mater de l’Orfeó.
Fanal intel·ligent
D’altra banda, l’alcalde va destacar que el parc de Sant Martí serà el primer a disposar d’un fanal intel·ligent, batejat com Candela, que disposarà d’una càmera de videovigilància amb visió de 360 graus connectada les 24 hores amb la Guàrdia Urbana. “És un punt de comunicació permanent que pot emetre avisos i mantenir converses amb les persones que estan utilitzant aquest espai”, va apuntar Fèlix Larrosa.