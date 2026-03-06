OCUPACIÓ
Trobada d’emprenedors sobre salut i benestar
A la Casa de Fusta del Centre Històric
El coworking Casa de Fusta, al Centre Històric de la ciutat, va acollir ahir una trobada de 35 joves emprenedors vinculats al sector de la salut i el benestar, organitzat per la regidoria de Joventut. S’emmarca en el programa HÔME, que integra polítiques d’habitatge, ocupació, mobilitat i emprenedoria per facilitar l’emancipació i la inserció laboral.
Hi van participar l’edil Xavi Blanco i professionals de diferents disciplines, com fisioterapeutes, psicòlegs, entrenadors personals, nutricionistes o instructors de pilates, amb l’objectiu d’afavorir la connexió amb els emprenedors i compartir experiències.
Durant la sessió es van recollir aportacions i necessitats del sector, que el regidor va atendre amb la idea de donar-los resposta, identificar oportunitats i impulsar iniciatives conjuntes per a la promoció de la salut.
Aquesta trobada va ser el punt de partida d’una jornada sobre aquesta temàtica que està previst que se celebri el 6 de juny, per donar visibilitat al paper dels professionals que treballen per promoure hàbits de vida saludables.