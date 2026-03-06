SEGRE

Trobada d’emprenedors sobre salut i benestar

A la Casa de Fusta del Centre Històric

La trobada d’emprenedors amb professionals es va celebrar a la Casa de Fusta.

Redacció

El coworking Casa de Fusta, al Centre Històric de la ciutat, va acollir ahir una trobada de 35 joves emprenedors vinculats al sector de la salut i el benestar, organitzat per la regidoria de Joventut. S’emmarca en el programa HÔME, que integra polítiques d’habitatge, ocupació, mobilitat i emprenedoria per facilitar l’emancipació i la inserció laboral.

Hi van participar l’edil Xavi Blanco i professionals de diferents disciplines, com fisioterapeutes, psicòlegs, entrenadors personals, nutricionistes o instructors de pilates, amb l’objectiu d’afavorir la connexió amb els emprenedors i compartir experiències.

Durant la sessió es van recollir aportacions i necessitats del sector, que el regidor va atendre amb la idea de donar-los resposta, identificar oportunitats i impulsar iniciatives conjuntes per a la promoció de la salut.

Aquesta trobada va ser el punt de partida d’una jornada sobre aquesta temàtica que està previst que se celebri el 6 de juny, per donar visibilitat al paper dels professionals que treballen per promoure hàbits de vida saludables.

