TRÀNSIT
Un conductor ebri causa un accident amb vuit vehicles al carrer Mariola de Lleida
La Guàrdia Urbana obrirà diligències penals
Dos persones ferides, una de crítica, en una sortida de via a l’A-2
Un conductor ebri va ser denunciat aquest dijous després de causar un accident en què es van veure implicats vuit vehicles a la Mariola. Els serveis d’emergències van rebre l’avís cap a les 15.45 hores que s’havia produït una col·lisió múltiple al carrer Mariola, a l’altura del número 35. Fonts municipals van assenyalar que un turisme va impactar contra un altre, provocat una col·lisió múltiple amb alguns més.
El conductor del cotxe causant del sinistre va ser atès pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), amb lesions de caràcter lleu. La Guàrdia Urbana instruirà diligències penals contra el xòfer per donar positiu en alcoholèmia. Fins al lloc també es van traslladar dotacions dels Bombers. Així mateix, ahir també hi va haver una col·lisió a l’avinguda Alcalde Rovira Roure, amb almenys una persona ferida.
D’altra banda, dos persones van resultar ferides, una en estat crític, en la sortida de via d’una furgoneta a l’A-2 a Lleida. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 9.17 hores. Es van activar sis dotacions dels Bombers, que van excarcerar dos persones que havien quedat atrapades a l’interior del vehicle. Tres unitats del SEM van atendre i van traslladar als ferits cap a l’hospital Arnau de Vilanova, un dels quals en estat lleu i l’altre, crític. A causa del sinistre, hi va haver retencions a la zona.