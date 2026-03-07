SEGRE

Acusat de maltractar la seua parella en diverses ocasions

La Guàrdia Urbana va arrestar un jove de 22 anys a la Mariola arran de la denúncia de la dona

La Guàrdia Urbana va arrestar la matinada d’ahir al barri de la Mariola un jove de 22 anys acusat de maltractar en diverses ocasions la seua parella. L’arrest es va produir a les 1.38 hores després que una patrulla acudís a un habitatge del Grup Mariola al ser alertada per un incident. La dona va explicar que la seua parella l’havia maltractat en diverses ocasions. Davant d’aquestes afirmacions i els indicis, els agents van procedir a la detenció de l’home com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit de la llar.

Val a recordar que el jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida va condemnar aquest dilluns a vuit mesos de presó un home per amenaçar de mort la seua parella i les tres filles d’aquesta, d’entre 8 i 15 anys, com va avançar SEGRE. L’home va clavar diverses vegades un ganivet a la porta de l’habitació on es van refugiar les quatre víctimes. A més de la pena de presó, també li han imposat ordres de prohibició d’aproximació i de comunicació amb les dones i la prohibició de tinença d’armes. Va tenir lloc en un pis de rambla d’Aragó i va ser arrestat per la Guàrdia Urbana, que va evitar que els fets anessin a més.

En un altre ordre, la Policia Local va detenir dijous a la nit un home de 64 anys com a presumpte autor d’un delicte d’amenaces al barri de Cappont. Va passar a les 22.15 hores en un domicili del carrer Eduard Velasco. Pel que sembla, l’arrestat hauria amenaçat el propietari del pis en el qual pernoctava.

