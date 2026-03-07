ENTITATS
Un Mercat Romà ‘maximus’
Els comerciants de Democràcia i Cardenal Remolins van inaugurar ahir la vuitena edició. Amb 60 parades i xarrades i activitats que recreen Ilerda
L’associació de comerciants dels carrers Democràcia i Cardenal Remolins va inaugurar ahir la vuitena edició del Mercat Romà, que amb seixanta parades, tallers infantils, desfilades i xarrades recrearà fins demà els carrers i l’ambient de la Ilerda de fa dos mil anys. Aquesta és l’edició amb més participants de totes les que ha organitzat l’entitat, que es va mostrar molt agraïda per la rebuda per part de la ciutadania. “Cada any ens pregunta més gent pel mercat i té la il·lusió de venir; estem molt agraïts per la seua resposta, ja que des del migdia ha registrat una gran afluència”, va dir Pilar Agulló, la presidenta de l’associació de comerciants. Aquesta entitat, amb només una quinzena de socis, és de les més actives de la ciutat, ja que “a més del Mercat Romà fem activitats per Nadal, els Fanalets de Sant Jaume o Halloween, no podem estar quiets”, va reconèixer Agulló. A part de les parades amb productes artesanals i alimentació, el mercat també compta amb tallers per als més petits en què poden provar tir amb arc, lluitar amb espases, aprendre escriptura romana o vestir-se com gladiadors. D’altra banda, tant la companyia de teatre La Cremallera com els Armats dels Dolors de Lleida faran espectacles teatrals i desfilades durant el cap de setmana. Així mateix, l’arqueòleg Xavier Payà farà xarrades avui a les 12.00 i a les 19.00 hores i demà a les 11.30 hores per explicar com era la Ilerda romana amb imatges virtuals. “El senyor Payà col·labora amb nosaltres des de fa anys de forma desinteressada per explicar als assistents com vivien els romans”, va assenyalar Agulló.
Durant la inauguració, tant la presidenta dels comerciants com l’alcalde, Fèlix Larrosa, van recordar les termes romanes de Cardenal Remolins. “El mercat es va crear, precisament, com a reivindicació perquè es puguin visitar i tenim esperances que aviat serà una realitat”, va dir Agulló.
Per la seua part, Fèlix Larrosa va assenyalar que ja tenen redactat el projecte i que està inclòs en el Pla de Barris del Centre Històric que subvencionarà la Generalitat de Catalunya.