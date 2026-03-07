LEGAL
Multats set conductors en els últims 3 anys per fer de taxistes sense tenir llicència
Sis han estat sancionats amb 4.001 € per prestar aquest servei il·legal i un per posar en perill la seguretat de les persones. L’últim va ser ‘caçat’ aquest febrer fent un viatge de Biloba a Cappont
L’ajuntament ha multat set conductors des de l’any 2023 per exercir com a taxista de forma il·legal i tots han rebut una sanció de 4.001 euros. Concretament, el 2023 va sancionar dos conductors, el 2024 un, el 2025 tres i aquest any ja n’ha caçat un. Segons ha pogut saber aquest diari, el taxista pirata denunciat enguany va ser interceptat per la Guàrdia Urbana el 15 de febrer passat mentre prestava un servei des de la discoteca Biloba, situada al polígon Neoparc, fins al barri de Cappont. Els agents el van interceptar al carrer Cogul i van veure que, a més del conductor, hi havia una persona al seient posterior. Aquesta va manifestar de forma voluntària que havia contractat de manera verbal el servei de taxi després que el mateix conductor l’hi oferís per portar-lo des de la discoteca fins al carrer Riu Ebre a canvi del pagament de 10 euros. Va afegir que no tenia cap relació amb el conductor. Per la seua part, aquest últim va reconèixer que durant la nit exercia de taxista il·legal per diversos punts de la ciutat sense tenir l’autorització per oferir transport de viatgers.
La sanció de 4.001 euros es podria arribar a reduir en un 20% si el denunciat reconeix la seua responsabilitat en la comissió de les infraccions, i també podria beneficiar-se d’una altra rebaixa del 20% amb el pagament voluntari de la multa abans de la resolució de l’expedient. Així, l’import es podria rebaixar fins als 2.400,60 euros.
La casuística d’aquest últim multat és la més comuna entre els taxis il·legals de la ciutat, ja que la majoria actuen de nit i a les principals zones d’oci de Lleida. De fet, la discoteca Biloba és un dels punts on estan més actius, ja que l’11 de maig del 2025 la Policia Local també va identificar un altre taxista pirata a la mateixa zona a les sis del matí. El 2024 la Urbana en va sancionar un altre al mateix carrer Cogul quan va tancar la discoteca. En els dos casos, els passatgers van admetre que els conductors es van oferir com a taxistes.
Des de l’ajuntament van assenyalar que, d’aquests set denunciats, sis han estat expedientats per donar servei de taxi sense llicència, la qual cosa és considerada una infracció molt greu, i un per donar servei de taxi “en condicions que puguin posar en perill greu i directe la seguretat de les persones”. Un fet també considerat molt greu. Assenyala que aquests fets “són molt puntuals” i que no han registrat un augment d’aquest tipus d’activitats il·lícites.
El sector ja va avisar a l’estiu que és “una cosa habitual que cada cop va a més”
Taxistes de la ciutat lamenten que la presència de serveis pirata “és habitual i cada vegada n’hi ha més” a la ciutat. Així ho va assegurar l’estiu passat el president de Loteutaxi, Luis Monge, que va detallar que les zones on actuaven eren el baixador de busos del carrer Saracíbar i les discoteques. “Quan deixem els clients a l’estació, els taxistes pirata veuen que buscaran un autobús, els pregunten on van i s’ofereixen per portar-los”, va dir Monge. De fet, els portaveus del sector també van alertar que aquests taxis il·legals solen fer viatges cap a Barcelona, Tarragona, Saragossa o Andorra, a més de trajectes curts a les sortides de les discoteques. Van afegir que, a part de patir competència deslleial, aquesta pràctica pot comportar un risc per als clients perquè la seua assegurança de circulació no té les mateixes cobertures. La presència de vehicles VTC que no són taxi a Lleida és gairebé nul·la.