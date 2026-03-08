Centenars de dones surten al carrer a Lleida per reivindicar una igualtat real
Dos protestes paral·leles a la ciutat
Centenars de veus han tornat ha sortir al carrer a Lleida aquest 8M per reivindicar els drets i la igualtat real entre dones i homes. A la capital del Segrià hi hagut dos protestes paral·leles. La manifestació convocada per Marea Lila ha sortit des de la plaça Ricard Viñes i ha finalitzat a la plaça Sant Joan. De la seua banda, la protesta de la Coordinadora Feminista de Lleida ha començat a la plaça 8 de Març i ha anat fins a la plaça Sant Francesc.
La manifestació convocada per Marea Lila ha aplegat unes 600 persones, segons els organitzadors, 300 segons la Guàrdia Urbana.
La Marea Lila de Lleida ha llegit un manifest que reivindica drets socials fonamentals i expressa un ferm rebuig a les polítiques d'ultradreta, el racisme, la xenofòbia i la LGTBIQfòbia. El moviment feminista ha articulat un text que abasta des de la igualtat de gènere fins a la justícia global, passant per la defensa de l'estat del benestar.
Al manifest, les portaveus han declarat "no a les polítiques d'ultradreta, al racisme, a la xenofòbia i a la LGTBIQfòbia", alhora que han mostrat el seu posicionament contrari a "la guerra i les polítiques ultres de Trump". L'organització ha posat especial èmfasi en la necessitat de "donar visibilitat a la dona pagesa i avançar cap a la igualtat real i efectiva al món rural", un àmbit sovint oblidat en les reivindicacions feministes urbanes.
El text també ha inclòs demandes contra els feminicidis i per la justícia ambiental, vinculant així la lluita feminista amb l'ecologisme i l'antimilitarisme. Les activistes han reclamat "pau i justícia global" com a eixos transversals del moviment.
La manifestació de la Marea Lila Lleida acaba amb una demostració de la Colla Bastonera del Pla de l'Aigua
Vídeo @SCostaD
Més informació a https://t.co/h3QtEVN6Yt pic.twitter.com/XzSfEQHo7w
La lectura del manifest de la mobilització del Dia de la Dona a Lleida, a la plaça Sant Joan
Vídeo @SCostaD
Més informació a https://t.co/h3QtEVN6Yt pic.twitter.com/oiRsVJrcJU
La protesta de Marea Lila Lleida arriba a la plaça Sant Joan a ritme de batucada
Vídeo @SCostaD
Més informació a https://t.co/h3QtEVN6Yt pic.twitter.com/vnUfHJ7SnG
La manifestació de la Coordinadora Feminista a Lleida ha finalitzat a la plaça Sant Francesc amb la cançó 'Ay, Carmela'
Vídeo @SCostaD pic.twitter.com/sw0KEzXOwR
