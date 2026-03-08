EQUIPAMENTS
Demanen recuperar el pavelló Antorxa de Lleida com un teatre popular
Proposa recuperar-ne els usos originals per convertir-lo en un espai polivalent “que aculli activitats esportives, lúdiques i culturals”. Construït el 1902, està protegit i la Paeria preveu rehabilitar-lo
L’associació de veïns de Cappont vol que l’històric pavelló Antorxa dels Camps Elisis es rehabiliti i es recuperi l’ús original per al qual va ser construït: un teatre popular. Una reclamació que l’entitat fa anys que formula, però que ara veu més a prop que mai després de la reforma del Palau de Vidre i la pròxima rehabilitació del Xalet dels Camps Elisis. “Ens agradaria que fos un espai polivalent que pugui acollir activitats esportives, teatrals, balls de saló, assajos, trobades o actes de les entitats del barri i de tota la ciutat”, va dir la presidenta veïnal, Veni Ros. “Al cap i a la fi, volem que sigui un espai que es doni a la ciutadania perquè en faci ús, com per exemple ho és el pavelló de La Paloma de Barcelona”, va afegir.
Construït el 1902 per l’arquitecte Celestí Capmany, es va concebre com un teatre municipal i, fins a la Guerra Civil, va acollir tota mena d’actes culturals. Després de la contesa, el també arquitecte Mariano Gomà va reformar-ne la façana i va passar a ser un espai poliesportiu, funció que va mantenir fins fa uns anys. Tanmateix, el 2019 es va clausurar després de l’aparició d’esquerdes i actualment no acull cap activitat fixa. L’edifici està inclòs e el catàleg d’elements històrics i artístics de la ciutat.
“En els primers pressupostos participatius ja vam plantejar recuperar els usos originals de l’Antorxa, però no vam ser seleccionats, i en l’anterior mandat ens van dir que no veien el projecte viable, però nosaltres creiem que sí que ho és”, va assenyalar una altra portaveu de l’entitat. “És un edifici emblemàtic i, tret de la façana, l’estructura amb prou feines s’ha retocat de com era inicialment. A més, contribuiria a recuperar el motiu pel qual es van fer els Camps Elisis, un espai per a la ciutadania amb activitats culturals i de lleure ple de naturalesa”, van afegir des de l’associació de veïns.
Per la seua part, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir en la presentació de la reforma del Xalet dels Camps Elisis que la intenció de la Paeria és rehabilitar l’icònic edifici. “Hem començat amb el Palau de Vidre, ara toca el Xalet dels Camps Elisis i el següent serà el pavelló Antorxa”, va manifestar.