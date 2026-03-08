Denuncien una agressió a 4 funcionaris de la presó de Lleida per part d'un intern que havia cremat la seua cel·la
Segons el sindicat CSIF , l'intern va destrossar una segona garjola i va amenaçar els treballadors pública
El CSIF ha denunciat l'agressió d'un intern de la presó de Ponent a 4 funcionaris, després que aquest hagués calat foc a la seva cel·la i hagués provocat destrosses a una segona. Segons el sindicat, els fets han passat aquest dissabte després que l'intern fos traslladat de garjola per haver fet foc a la seva habitual. Un cop ubicat al nou espai, l'intern va colpejar finestres i marcs metàl·lics i va amenaçar als treballadors públics. Funcionaris van actuar per reduir l'intern i va ser durant aquesta intervenció que van patir lesions de diversa consideració. Des del sindicat exigeixen que "interns amb conductes d'extrema agressivitat no siguin destinats a Ponent perquè la infraestructura penitenciària dificulta l'actuació dels funcionaris".