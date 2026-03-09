Educació arriba a un acord amb CCOO i UGT per incrementar un 30% el complement salarial i abaixar ràtios
USTEC, Professors de Secundària i CGT no signen el pacte i mantenen les vagues de la setmana vinent
El Departament d'Educació ha assolit un acord amb CCOO i UGT, dos dels cinc sindicats de la Mesa Sectorial, per la millora de les condicions laborals i salarials dels docents. El pacte inclou un increment del 30% del complement salarial autonòmic dels docents fins al 2029 i 23,2 milions d'euros per establir un complement retributiu al Personal d'Atenció Educativa (PAE). A més, es rebaixaran les ràtios "a totes les etapes educatives" i es destinaran gairebé 300 milions d'euros més a l'escola inclusiva.
D'altra banda, s'ha acordat cobrar 50 euros per pernoctació. La inversió global de l'acord és de 2.000 milions d'euros. El pacte arriba després de setmanes de negociacions i amb la convocatòria de noves jornades de vaga la setmana vinent.
USTEC, Professors de Secundària i CGT no signen l'acord
USTEC, Professors de Secundària i CGT no han signat l'acord amb el Departament Educació i mantenen la convocatòria de vagues per a la setmana vinent. Els tres sindicats han coincidit a apuntar que la proposta plantejada aquest dilluns per la conselleria continua sent insuficient, no només pel que fa a l'àmbit salarial sinó també en d'altres. La portaveu d'USTEC –sindicat majoritari en l'educació pública–, Iolanda Segura, ha afirmat que es tracta d'un acord "absolutament ideològic, polític i que no respon a les necessitats del col·lectiu". Ha afegit que els sindicats signats –CCOO i UGT– suposen "un 20%" de la representació sindical i, per últim, ha demanat la dimissió del conseller de la Presidència, Albert Dalmau.