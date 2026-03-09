Els veïns poden presentar des d’avui propostes al pressupost participatiu
La ciutadania de Tàrrega pot presentar des d’avui les seues propostes per a la quarta edició dels pressupostos participatius, una iniciativa impulsada per l’ajuntament que destina 100.000 euros del pressupost d’inversions a projectes triats directament pels veïns. L’alcaldessa, Alba Pijuan, va presentar la setmana passada el procés acompanyada d’un tècnic que va explicar la metodologia i les cinc fases que el componen. Les propostes es poden presentar fins al dia 29 de març, de forma telemàtica al portal participa.tarrega.cat o presencial, dipositant les butlletes a les urnes instal·lades a l’ajuntament, la biblioteca, el Centre d’Entitats, l’Oficina d’Acció Social, el Casal Cívic i el Complex Piscines. No existeix límit d’edat per participar, malgrat que en cada formulari tan sols es pot presentar una proposta. Els projectes hauran de ser de competència municipalment, tècnicament i econòmicament viables i ajustar-se al marc legal vigent. Després d’aquesta primera fase, les propostes passaran una validació tècnica, un taller participatiu per seleccionar les finalistes (top 10) i una votació popular prevista entre l’octubre i el novembre. Les més votades s’inclouran en el pressupost municipal i s’executaran a partir de l’any 2027.