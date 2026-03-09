Investiguen una baralla amb armes blanques i pals al barri de Balàfia de Lleida
Dissabte al vespre, al costat carrer Ciutadella
Els Mossos d’Esquadra investiguen una baralla amb alguns implicats que hi va haver dissabte al vespre a Lleida. La baralla es va produir al costat del carrer Ciutadella i fins al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Urbana. Tanmateix, quan van arribar l’aldarull ja s’havia dissolt.
Els agents van trobar un ganivet, que va ser intervingut, i es van entrevistar amb veïns, que van explicar el que havia passat. S’investiga si alguns dels implicats van acudir a l’hospital Arnau de Vilanova per ser atesos de les ferides.
Fa un parell de setmanes també hi va haver diverses baralles similars al Barri Antic. Es van produir el divendres 20 de febrer amb desenes de persones implicades i amb poques hores de diferència. De la primera, els cossos policials van rebre l’avís cap a les 17.00 hores d’una baralla entre dos grups a la plaça del Dipòsit. A causa de l’aldarull, en el qual alguns dels participants portaven pals, tres persones van resultar ferides.
Una d’elles va haver de ser traslladada a l’hospital Arnau de Vilanova amb el cap obert. Hores després, cap a les 22.00 hores, es va produir una segona baralla entre dos grups en la qual van arribar a veure’s implicades unes 60 persones. També portaven pals i armes blanques.