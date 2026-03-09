L'avinguda de Rovira Roure de Lleida ja disposa d'una vorera renovada
S'han acabat les obres amb nou mobiliari, nou clavegueram i canonades, nous arbres i il·luminació i més pas pels vianants. L'alcalde i la tinenta d'alcalde d'Agenda Urbana han visitat els enllestiments finals avui al matí
Les obres de reconstrucció de la vorera de l'avinguda de l'Alcalde Rovira Roure han quedat acabades avui i ja és accessible pels vianants. També s'han renovat les xarxes d'aigua i clavegueram de l'espai i avui al matí s'enllestien els últims retocs. Entre Passeig de Ronda i la plaça Ricard Viñes s'han plantat una vintena d'arbres i falta instal·lar nous bancs.
Aquest matí, mentre acabaven les obres, l'alcalde Fèlix Larrosa, i la tinenta d'alcalde d'Agenda Urbana, Begoña Iglesias, han visitat l'avinguda. L'obra ha permès que hi hagi més amplada de pas en la vorera mantenint l'espai d'aparcament, a més de la renovació de la il·luminació i el mobiliari urbà. L'alcalde ha assenyalat que aquestes obres comporten una millora qualitativa en la ciutat i un guany d'espai pels vianants i que s'aplicaran a diferents llocs de Lleida.
L'obra ha inclòs la substitució de quasi 500 metres de canonades de l'avinguda de Balmes, acabada des de fa quasi un mes. També ha renovat un tram del clavegueram de Rovira Roure.
El pressupost de l'actuació és d'1.280.632,29 €, finançat amb fons provinents del Pla de Cooperació Municipal per al finançament d’inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida.