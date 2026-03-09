Òmnium demana a la Paeria que apliqui mecanismes per promoure i millorar l'ús del català a Lleida
Xavier Antich, president d'Òmnium Cultural, ha recalcat la bona feina en matèria lingüística de la Paeria, però ha recalcat la necessitat de promoure noves accions
El president d'Òmnium Cultural Xavier Antich, s'ha reunït avui amb l'alcalde Fèlix Larrosa per tractar noves maneres de millorar l'ús de la llengua a Lleida. La trobada s'ha dut a terme a la Paeria de Lleida.
Òmnium ha demanat al govern de la Paeria més esforços per garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants. Antich ha mencionat que el punt de partida de Lleida és molt millor que altres del país. Segons les dades de l'enquesta d'usos lingüístics, el català s'utilitza a Ponent (51,1%) molt per sobre de la mitjana catalana (32,6%).
Tot i això, per garantir una millor experiència i drets lingüístics en l'atenció al públic, al comerç i dels nouvinguts que volen aprendre l'idioma, Antich ha expressat la necessitat de fomentar noves accions i demana a la Paeria que estigui preparada. També s'han d'aplicar mecanismes que no permetin retrocedir pel que fa a l'atenció al públic en català a Lleida, que en l'última dècada està descendit notablement.
Dins la bona feina en matèria lingüística, la Paeria ha creat una unitat específica per ampliar el focus en programes del Consorci Per a la Normalització Lingüística de formació en català pels nouvinguts a la ciutat. Òmnium destaca que és important perquè hi ha sectors amb percentatges elevats de persones immigrades que no han après l'idioma. Entre aquests es destaquen temporers, comerciants, treballadors de les indústries agroalimentàries i del sector sanitari.