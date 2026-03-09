SUCCESSOS
Un reclús de Ponent agredeix quatre empleats i cala foc en una cel·la
Un reclús del Centre Penitenciari Ponent va agredir dissabte quatre funcionaris, va incendiar una cel·la i en va deixar una altra “completament destrossada”, segons va denunciar ahir el sindicat CSIF. Els fets van passar quan l’intern, de 28 anys, va calar foc a la seua pròpia cel·la, la qual cosa va obligar els empleats a activar el protocol d’incendis i traslladar-lo a una altra. Una vegada allà, l’home va començar a colpejar les finestres fins a arrancar els marcs metàl·lics i trencar els vidres “amb la intenció d’obtenir objectes punxants”. Davant la situació, l’equip d’intervenció del centre va actuar per reduir el reclús i, com a resultat, quatre funcionaris van patir lesions de diversa consideració i van haver de ser atesos. Per la seua part, els serveis mèdics del centre van ordenar el trasllat de l’agressor a l’Arnau de Vilanova per fer-li una valoració mèdica, a causa de la possible inhalació de fum derivada de l’incendi. L’intern, segons CSIF, compleix una condemna de nou anys de presó per acumulació de diversos delictes relacionats amb robatoris amb força, atemptat contra l’autoritat i homicidi en grau de temptativa i “té un ampli historial de conductes conflictives” dins del centre.
Davant d’agressions com la de dissabte passat, el CSIF exigeix que els interns amb conductes agressives no siguin destinats al Centre Penitenciari Ponent perquè “les característiques i limitacions de la infraestructura penitenciària dificulten extraordinàriament l’actuació dels treballadors públics i no en garanteixen la seguretat”. També demana actuar amb la màxima contundència davant d’aquest tipus de conductes.