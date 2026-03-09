Renfe ha doblat freqüències dels trens amb més demanda Lleida-Barcelona
Quatre freqüències, dos d'anada i dos de tornada, han ampliat places donada l'alta demanda de passatgers
Renfe ha doblat avui quatre freqüències d’Avant entre Lleida, Tarragona i Barcelona, dos d’anada i dos de tornada, amb 1.134 places més. Concretament, s’ha ampliat la capacitat del comboi que surt a les 7.05 i a les 19.23 hores de Lleida-Pirineus a Barcelona-Sants i el que fa el recorregut invers a les 18.05 i a les 21.30 hores de dilluns a divendres. Una millora que l’operadora porta a terme després que un estudi de mobilitat conclogués l’alta demanda que té aquest corredor i que era viable i necessari incrementar el nombre de places disponibles.
Respecte a com s'han repartit aquestes 1.134 places extra, l’Avant de les 7.05 hores, un dels més sol·licitats per anar de Lleida a Barcelona, passa de les 476 places actuals a les 581, per la qual cosa en guanya 105. Val a recordar que aquest servei actualment es presta amb un tren de doble composició atesa l’alta demanda a aquesta hora. D’altra banda, els trens de les 19.23 hores cap a Barcelona i de les 18.05 i 21.30 hores cap a Lleida tenien una capacitat de 238 viatgers i s’ha incrementat a 343 places, assolint les 581. D’aquesta manera, es passa de les 1.190 places que sumen aquestes quatre freqüències a les 2.324, gairebé el doble.
Per fer front a aquest augment de l’oferta, Renfe ha renovat els trens que ofereixen aquestes freqüències, passant dels models Sèrie 120 als Sèrie 106, els denominats trens d’Alta Velocitat de Gran Capacitat, amb 581 places cada un. Aquest model és el que prestava els serveis Avlo, el tren d’alta velocitat de baix cost de Renfe, en comunitats com Astúries o Galícia.
Cal recordar que a Lleida Renfe va estrenar l’Avlo cap a Barcelona i Madrid el 2024, però el setembre de l’any passat els va substituir amb més parades dels AVE que cobreixen aquest corredor. Des de Renfe van assenyalar que aquesta ampliació de places forma part d’un pla estratègic per “adaptar l’oferta de serveis Avant a la demanda real” i que també contempla millores en altres punts de l’Estat, com per exemple a Extremadura i als trens d’alta velocitat en ciutats com Puertollano, Valladolid i Segòvia.