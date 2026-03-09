Tot el que necessites saber de la Cursa de la Dona Hyundai Lleida del diumenge 15 de març
La sortida i l'arribada de l'11a edició d'aquesta cursa de 5,6 km seran a la canalització del riu Segre, a l’alçada dels Camps Elisis
L'11a edició de la Cursa de la Dona Hyundai Lleida se celebrarà el diumenge 15 de març a les 11 del matí. El recorregut de 5,6 quilòmetres l'organitzen GoGoGoRunners Club Esportiu i amb l’Ajuntament de Lleida i es pot fer corrent o caminant.
La cursa és adreçada a tothom: homes i dones i amb caràcter intergeneracional. L'objectiu és potenciar l'esport femení a la vegada de recaptar fons per la investigació del càncer de mama. L'edició passada es van inscriure més de 2.300 participants i aquest any es preveu superar aquesta dada.
Recorregut
S'inicia el recorregut a la canalització del riu Segre i passarà per la passarel·la del Liceu Escolar, Avinguda Madrid, Avinguda del Segre, carrer Roger de Llúria, carrer Comptes d’Urgell, carrer Corregidor Escofet i Avinguda Tortosa; es travessarà el Pont de Pardinyes i s'arribarà a la canalització del riu Segre, el mateix lloc des d'on hauran sortit els corredors.
Vessant solidari
La recaptació vol impulsar una nova línia de recerca a Grup d’Investigació en Biomarcadors en Càncer de l’IRB Lleida i en col·laboració de l'Hospital Universitari de Vilanova. Centrat en l'anàlisi de líquid pleural en pacients amb càncer de mama amb l'objectiu de seleccionar teràpies oncològiques amb més eficàcia i menys toxines. Els fons també es vincularan a la Beca Marta Santamaria.
Novetats
Com a novetats hi haurà un espai infantil a la ludoteca de Cappont per a infants d'entre 2 i 12 anys. Amb aquesta habilitació volen facilitar la conciliació de les famílies participants. També es canvia el recorregut: els corredors no passaran per Príncep de Viana a causa de la posada en funcionament de la nova estació d'autobusos. Els participants es desviaran pel carrer Roger de Llúria.
Altres activitats vinculades
El dissabte 14 de març hi haurà la Cursa Infantil a les cinc de la tarda. Les categories són d’I3 a benjamí i distàncies d’entre 100 i 600 metres.
El dia 15 les activitats començaran abans de la cursa amb un taller dels Castellers de Lleida i una sessió de zumba.
Inscripcions
La Cursa de la Dona Hyundai Lleida té un cost de 12 euros, mentre que la Cursa Infantil costa 5 euros. Aquesta última inclou samarreta, berenar, assegurança i una medalla. Les inscripcions es poden fer a la web oficial www.cursadeladonalleida.com i en punts presencials de la ciutat. La recollida de dorsals es farà els dies 12, 13 i 14 de març al Museu de l’Automoció Roda Roda.