Desallotjat un campament il·legal a l'avinguda Josep Tarradellas de Lleida
La Paeria ha acollit les persones afectades després de desmantellar un assentament d'unes 15 barraques en condicions d'insalubritat
Un campament il·legal format per unes 15 barraques ha estat desallotjat aquest dimecres a l'avinguda Josep Tarradellas de Lleida. L'assentament, ubicat a la zona de Victoriano Muñoz i el canal de Seròs, prop del pàrquing de la Fira de Lleida, presentava greus problemes d'insalubritat i una elevada presència de rates. Els serveis municipals de la Paeria han procedit a l'acollida de les cinc persones que hi residien.
L'actuació s'ha dut a terme després de detectar les precàries condicions en què es trobava el campament. Les barraques estaven en una situació d'insalubritat que representava un risc tant per als ocupants com per al veïnat de la zona. Els serveis socials municipals han activat els protocols d'atenció per garantir l'allotjament temporal de les persones afectades pel desallotjament.
Intervenció dels serveis municipals
La Paeria de Lleida ha mobilitzat els seus equips tècnics per procedir al desmantellament de les 15 barraques que conformaven l'assentament il·legal. Les tasques de neteja i condicionament de la zona es duran a terme durant els propers dies per retornar l'espai a les seves condicions normals i evitar noves ocupacions irregulars.
Ubicació del campament
El campament es trobava en una àrea propera al pàrquing de la Fira de Lleida, concretament entre la zona de Victoriano Muñoz i el canal de Seròs.