L'educador d'un centre de menors de Lleida acusat de violar una noia nega els fets
La víctima declara que l'home va convidar-la a veure una pel·lícula a casa seua i que va agredir-la sexualment al sofà
L'Audiència de Lleida jutja aquest dimecres l'educador d'un centre de menors de Lleida acusat de violar una noia de 16 anys a finals del 2018. La víctima ha declarat que durant un permís de cap de setmana van quedar en un bar per prendre alguna cosa i l'educador va convidar-la a veure una pel·lícula a casa seua. En un moment donat, ha explicat que ell s'hi va abraonar per fer-li petons i va agredir-la sexualment.
Per la seua banda, el processat ha negat que hagués quedat amb la menor i no ha sabut explicar per què ella va denunciar-lo uns anys més tard, el 2022. "Deu anar amb males o companyies o està mal assessorada. Aquest tipus de menors són molt influenciables", ha declarat. Fiscalia i acusació particular li demanen 14 anys de presó.
A més, reclamen 10 anys més de llibertat vigilada per a l'educador, que no pugui aproximar-se a menys de 500 metres de la víctima ni comunicar-se amb ella durant 10 anys, i que no pugui treballar en feines que impliquin un contacte amb menors durant 10 anys. Les acusacions també demanen que el processat pagui una indemnització de 10.000 euros a la víctima per danys morals.