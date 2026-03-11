L'escola Minerva de Lleida se suma a les protestes d'educació i suspèn les sortides i activitats familiars del centre
El claustre de l'escola ha comunicat que només mantindran en peu les sortides amb el transport ja contractat i que els professors, molt probablement, se sumaran a les vagues del 18 i 20 de març, jornades que seran de serveis mínims a les aules
El Claustre de mestres de l'Escola Minera de Lleida ha acordat suspendre les sortides i activitats que impliquin l'entrada dels familiars al centre, mantenint només les que tenien el transport contractat.
Tot i l'acord d'alguns sindicats amb el Departament, l'escola ho ha decidit dins el marc de mobilitzacions i reivindicacions actuals del sector educatiu català. L'objectiu és la visibilització del malestar dels professors i la situació de l'educació pública.
El claustre ha mencionat que la mesura es revisarà de cara al curs vinent, depenent de l'evolució de la situació i l'avenç de les negociacions entre l'Administració i els representants dels sectors. També s'han consensuat els serveis mínims per garantir l'atenció bàsica a l'alumnat durant les jornades del 18 i el 20 de març, quan hi ha vagues convocades.
Les mobilitzacions de l'Escola Minerva se sumen a les reivindicacions per millorar les condicions de l'escola pública. Es reclama reducció de ràtios d'alumnes per aula, més recursos per atenció a la diversitat i l'escola inclusiva, la disminució de burocràcia del professorat i millores en les condicions laborals, entre altres.