L'hospital Arnau de Vilanova de Lleida estrena una unitat que estudia com influeix el medi ambient en la salut dels infants
Analitza casos de pubertat precoç, alteracions tiroidals, asma i al·lèrgies i promou canvis d'hàbits
L'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (HUAV) disposa des de fa un any d'una Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica, una consulta pionera que analitza com els factors ambientals poden influir en diverses patologies i en el desenvolupament dels infants i adolescents. La unitat està coordinada per la pediatra Paula Sol Ventura i combina assistència clínica, prevenció i recerca per detectar possibles exposicions ambientals que puguin afectar la salut dels pacients. La consulta analitza casos de pubertat precoç, alteracions tiroidals, asma i al·lèrgies i promou canvis d'hàbits per reduir l'exposició a contaminants. Segons explica la doctora Ventura, "hi ha factors ambientals que estan fora del nostre abast, però sí que podem incidir en els factors domèstics i en el nostre entorn personal i canviar hàbits per millorar la nostra salut". En aquest sentit, la consulta també ofereix recomanacions pràctiques a les famílies per reduir exposicions nocives, especialment a substàncies conegudes com a disruptors endocrins.
Abordatge clínic i prevenció
La unitat atén especialment casos de pubertat precoç, alteracions tiroidals, asma i al·lèrgies, patologies en què l'exposició a determinats factors ambientals pot tenir un paper rellevant. Durant la visita, els professionals realitzen una entrevista detallada amb les famílies sobre aspectes quotidians com l'alimentació, l'ús de plàstics o productes domèstics, els hàbits de consum o l'entorn on viuen els infants. L'objectiu és avaluar el grau d'exposició a possibles contaminants i proporcionar orientacions per reduir-los. Segons les dades de l'hospital recollides durant aquest primer any de funcionament, un de cada cinc pacients atesos a la consulta presenta una alta exposició a disruptors endocrins.
Treball en xarxa i recerca
La unitat treballa de manera coordinada amb diversos agents del territori, entre els quals l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), l'Atenció Primària, la Secció de Salut Ambiental del Col·legi Oficial de Metges de Lleida (COMLL) i la Universitat de Lleida (UdL), amb l'objectiu de potenciar la investigació en aquest camp emergent. En aquest sentit, la doctora Ventura destaca que "és important generar evidència científica en aquest camp a través d'estudis multicèntrics", ja que la salut mediambiental pediàtrica és una àrea amb un gran potencial de creixement científic. Per la seua banda, el cap de secció de Pediatria de lhospital, Jordi Bosch, subratlla que "el medi ambient està molt present en la nostra activitat, per això aquesta unitat neix amb l'objectiu d'atendre consultes i fer recerca per anticipar el diagnòstic i fer recomanacions de salut a la població infantil".
Promoció d'hàbits saludables
La unitat també té una clara vocació educativa i preventiva, promovent mesures per reduir l'exposició a substàncies potencialment perjudicials. Entre les recomanacions habituals hi ha prioritzar aliments frescos, reduir l'ús de plàstics en contacte amb aliments, reduir l'ús de productes cosmètics si no són necessaris, ventilar correctament els espais interiors o evitar determinats productes químics en l'àmbit domèstic.