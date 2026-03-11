Treballadores de les residències Balàfia I i II de Lleida protesten per reclamar millores laborals i salarials
Els centres tenen uns 130 treballadors i estan gestionats per l'empresa pública GSS
Una cinquantena de treballadores de les residències geriàtriques Balàfia I i II de Lleida s'han concentrat aquest dimecres a les portes del primer centre per reclamar millores laborals i salarials. Els treballadors denuncien que Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), l'empresa pública que gestiona els centres, els aplica mesures de gestió pública i privada segons els convé, però sense assumir les condicions laborals i salarials que hi van lligades. Per això, reclamen a GSS que apliqui un criteri únic per als 130 treballadors, ja sigui el conveni estatal de residències, que suposaria un increment salarial acumulat del 9%, o el públic, amb les millores laborals corresponents.
Les treballadores, convocades pels sindicats UGT i CCOO, s'han concentrat davant de la residència Balàfia I amb una pancarta on s'hi llegia 'Volem les mateixes condicions que la resta de GSS'. Durant la protesta han fet sonar xiulets i han entonat crits d'"empresa pública, salaris de privada" o "això és una estafa".
Elena Motos, de CCOO, ha explicat que el conveni estatal de residències contempla increments salarials del 4,5% el 2024 i del 4,36% el 2025, que suposarien més d'un 9% acumulat amb increments aproximats d'uns 100 euros mensuals segons la categoria professional". Tot i això, denuncien que GSS limita l'augment salarial dels treballadors públics al 2,5%, tot i que a la pràctica no tenen les condicions laborals d'aquests.
La secretària general de Serveis Públics de la UGT a Lleida, Bea Bonilla, ha indicat que el problema, a més de salarial, radica en el conveni que caldria aplicar a la plantilla, ja que actualment, ha dit, GSS està "aplicant el pitjor de cada conveni". "Si són empleades públiques, cal aplicar també les condicions laborals del sector públic: jornades més baixes, ràtios adequades i drets equiparables. I si es tracta d'una gestió privada, que s'apliqui el conveni que correspon amb les pujades salarials establertes", ha assenyalat.
Les representants sindicals consideren que és una situació injusta per a les treballadores i adverteixen que, si no hi ha una solució, podrien impulsar noves mobilitzacions. Així mateix, també reclamen que el Departament de Salut i el Departament de Drets Socials es posicionin sobre la situació i determinin quin marc laboral correspon a aquests centres, que formen part de la xarxa pública d'atenció a la gent gran.