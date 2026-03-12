BARRIS
Desmantellen un campament il·legal amb una desena de xaboles a l’avinguda Tarradellas de Lleida
Situat al costat del pàrquing de la Fira i el canal de Seròs en una zona insalubre, entre arbres i amb rates. L’ajuntament va desallotjar les vuit persones que hi vivien i dos han demanat ser reallotjades
L’ajuntament va desmantellar ahir un campament il·legal a l’avinguda Josep Tarradellas amb una desena de xaboles en les quals vivien almenys vuit persones. Estaven envoltades d’escombraries i hi havia moltes rates. L’enclavament es trobava en una zona protegida per arbres i matolls al costat del pàrquing de Fira de Lleida que hi ha vora el canal de Seròs. Veïns de la zona van assenyalar que el campament es va originar fa uns anys, amb un parell de barraques. Tanmateix, quan es va desmantellar ahir, hi havia almenys una desena de xaboles fetes amb fustes i mantes.
Operaris de l’empresa encarregada del servei de neteja, Ilnet, i agents de la Guàrdia Urbana van acudir al lloc a primera hora del matí, van desallotjar les vuit persones que hi havia en aquell moment, que van agafar els seus estris personals, i van procedir a desmuntar-lo de forma manual.
“Avui [per ahir] hi havia unes cinc persones, però a l’estiu n’hi havia moltes més, estaven vigilades pels serveis municipals i dimarts ja van acudir al lloc educadors socials per informar-los del desallotjament”, van assenyalar fonts consultades per aquest diari. Van afegir que els residents del campament “acudien regularment al menjador social de l’ajuntament i ara seran atesos pels serveis municipals”.
Per la seua part, operaris d’Ilnet no donaven crèdit de la insalubritat del lloc. “No recordo haver estat en un lloc amb tantes escombraries, rates i insalubritat, aquí no es pot viure”, va dir un dels treballadors mentre desmuntava una xabola.
Mentre els operaris anaven omplint contenidors amb les restes del campament, en les quals hi havia des d’una foguera, una plataforma de dutxa feta amb palets, un hort amb cebes i un sistema de cubells per agafar aigua del canal, rates enormes rondaven pels matolls i les restes de l’enclavament. “Aquí estarem tot el dia”, van afegir.
La Paeria va informar que va desallotjar el campament i zones limítrofes per seguretat, ja que les últimes setmanes s’havien produït incendis que van provocar la caiguda d’arbres i posaven en risc les persones, i per salubritat, atesa l’acumulació d’escombraries i rates. Va afegir que es tracta d’una acció planificada i coordinada des de fa mesos entre serveis socials, Urbanisme i la Guàrdia Urbana i que s’han ofert alternatives habitacionals.
Ahir hi havia 8 persones: 4 en construccions limítrofes al campament, 2 en una tenda i 2 més en una zona més allunyada. La Paeria va detallar que 2 han demanat ser reallotjats en espais municipals i que, si la resta ho demanen, seran atesos pels serveis socials.