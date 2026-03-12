EDUCACIÓ
Els docents preparen més protestes per a la pròxima setmana: marxa lenta, talls a l’A-2 i manifestació el dimecres 18
L’escola Minerva suspèn les sortides i activitats amb famílies
El col·lectiu docent ha preparat accions de protesta i mobilitzacions la propera setmana per exigir millores tant en les seues condicions laborals com en el sistema educatiu. Unes protestes que s’han anunciat després que el Govern arribés a un acord amb CCOO i UGT per apujar en 3 anys fins a 3.000 euros el seu sou, però no amb el sindicat majoritari, USTEC-STEs, ni amb altres com per exemple Aspepc-sps o la Intersindical, que han iniciat una consulta a tot el personal educatiu per determinar si avala el pacte.
Paral·lelament, les assemblees educatives de Ponent han acordat fer una cassolada als col·legis i instituts dimarts vinent 17. El dimecres 18 hi haurà una marxa lenta amb tractors i amb el suport de l’organització Revolta Pagesa a les 7.00 hores des del campus escolar fins a l’autovia A-2 a la sortida d’Alcarràs per tallar-la. Aquell dia també hi haurà una manifestació a les 12.30 a la plaça Ricard Viñes. Finalment, el divendres 20 sortiran autocars a les 8.00 hores del Camp d’Esports per anar a la manifestació a Barcelona.
Les assemblees també han instat als centres a no fer jornades de portes obertes, excursions ni activitats fora de l’horari lectiu.
Ahir l’escola Minerva es va afegir als altres 14 centres de Lleida que han decidit suspendre aquestes activitats com a protesta. Aquests centres són els col·legis Seu Vella, Santa Maria de Gardeny, Joc de la Bola, La Mitjana, Ciutat Jardí, Francesco Tonucci, La Creu de Torrefarrera, Francesc Feliu d’Aitona, Jacint Verdaguer i Maria-Mercè Marçal de Tàrrega i la Zona Escolar Rural Guiciverci i els instituts Torre Vicens, La Segarra i La Serra de Mollerussa. D’altra banda, docents de les comarques de l’Urgell i Segarra també mantenen les protestes per a la propera setmana.