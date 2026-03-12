INVESTIGACIÓ
Els Mossos decomissen 305 plantes de marihuana en un pis del barri de Pardinyes de Lleida
Plantació oculta en un domicili dels Blocs Catalunya que tenia la llum punxada. Els investigadors van arrestar el presumpte responsable i van desmuntar el material
Segona plantació de marihuana desmantellada en poc més d’un setmana en un habitatge de la ciutat de Lleida. Si el dimarts de la setmana passada els Mossos van destapar un cultiu en un pis dels Blocs Joan Carles, a la Mariola, ahir va tenir lloc un cas pràcticament idèntic al Grup Catalunya, al barri de Pardinyes.
En aquesta ocasió, agents de la Unitat d’Investigació (UI) del Segrià, amb la col·laboració d’altres unitats com la de Seguretat Ciutadana, van decomissar un total de 305 plantes, 176 de gran mida i la resta, petites. També van detenir el suposat responsable del cultiu com a presumpte autor dels delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, ja que l’immoble tenia la llum punxada.
Escorcoll
L’escorcoll a l’habitatge, que es va fer amb la corresponent autorització judicial, es va practicar cap a les 11.00 hores en un pis del Grup Catalunya, al carrer Comtes d’Urgell. Es va efectuar amb la presència del detingut i del seu lletrat.
A banda de les 305 plantes de marihuana, els investigadors van decomissar focus, ventiladors, filtres i material per al cultiu. Està previst que l’arrestat passi entre avui i demà a disposició judicial.
En l’operatiu de la setmana passada, els Mossos van detenir el presumpte responsable i van decomissar 226 plantes i un quilo de cabdells. Va quedar en llibertat amb càrrecs.
Nova tendència?
Aquests dos casos són independents entre si però se sospiten que podria tractar-se d’una nova tendència, fer petites plantacions en habitatges en lloc de naus. Permeten que els responsables puguin residir a l’immoble passant inadvertits, una cosa que no ocorre amb els magatzems, on hi ha més produccions que requereixen una vigilància i treball intensiu i un gran risc de ser assaltades i descobertes.