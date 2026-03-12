TRÀNSIT
Enxampen dotze persones a qui xivaven les respostes de l’examen de conduir
Amb càmeres ocultes i petits auriculars per comunicar-se amb l’exterior. Dos detinguts per presentar-se conduint a la prova per recuperar el carnet
Els Mossos d’Esquadra van denunciar a finals de gener a la Seu d’Urgell un home que van sorprendre mentre feia el carnet teòric de conduir amb un mòbil ocult al calçat i un auricular com si fos un sabatòfon, com va publicar SEGRE. No ha estat un cas aïllat. Aquest febrer passat, la policia catalana va enxampar onze persones més fent el mateix en els exàmens de conduir a Lleida. L’operatiu, amb la col·laboració amb la Prefectura Provincial de Trànsit, va permetre identificar aspirants que utilitzaven dispositius electrònics sofisticats per obtenir respostes de manera il·legal. A més, van detenir dos persones que van acudir a les instal·lacions conduint quan anaven a fer l’examen de recuperació del carnet perquè havien perdut els punts.
Els controls es van intensificar després que els responsables de la Prefectura contactessin amb els Mossos per sol·licitar la presència d’agents del Grup d’Investigació i Documentació de Trànsit al trobar-se amb més freqüència amb la picaresca d’aspirants que intentaven utilitzar tecnologia oculta per superar la prova.
Aquestes persones sovint es mostraven agressives i no col·laboraven amb els requeriments, motivant així una actuació policial més contundent. Durant els controls aleatoris del febrer, els agents van descobrir que els infractors utilitzaven un sistema de transmissió d’imatges i àudio altament preparat per rebre assistència externa durant la prova.
En aquest sentit, el dispositiu fraudulent detectat estava format per una càmera oculta integrada a la roba, un emissor extern que enviava les imatges en temps real a un col·laborador exterior i un miniauricular imperceptible que transmetia les respostes correctes directament a l’examinat.
Aquest tipus de conductes suposen una multa de cinc-cents euros i també la prohibició de presentar-se novament a l’examen durant un període de sis mesos.