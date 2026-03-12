EQUIPAMENTS
Inversió de 260.000 euros per millorar la gossera
L’ajuntament ha destinat 260.000 euros per a la millora del Refugi dels Peluts, instal·lant setze nous patis i una zona de bany per a gossos, adequant el passeig exterior i plantant catorze arbres per fer ombra als animals.
També s’han instal·lat nebulitzadors als boxs als patis per refrescar els animals en èpoques de calor i han comprat una furgoneta amb capacitat per portar dos gàbies per a gossos i cistelles de transport per a gats. Unes millores que ahir va comprovar la tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, que va avançar que durant aquest any incorporaran altres mesures a la gossera.
D’altra banda, el consistori va informar que des del 2025 s’han esterilitzat 136 gats d’onze colònies de carrer. Unes intervencions que l’ajuntament ha fet en col·laboració amb les entitats animalistes de la ciutat.