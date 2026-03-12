L’Arnau analitza l’impacte de factors ambientals en la salut dels nens
Un de cada cinc, exposat a factors disruptors
L’hospital Arnau de Vilanova disposa des de fa un any d’una unitat de salut mediambiental pediàtrica, una consulta pionera que analitza com els factors ambientals poden influir en diverses patologies i en el desenvolupament dels nens i adolescents. Està coordinada per la pediatra Paula Sol Ventura i combina assistència clínica, prevenció i investigació per detectar possibles exposicions ambientals que puguin afectar la salut. La consulta ofereix recomanacions pràctiques per a les famílies per reduir exposicions nocives, especialment a substàncies conegudes com a disruptors endocrins.
En un any, un de cada cinc pacients atesos presenta una alta exposició a aquests disruptors. Atén especialment casos de pubertat precoç, alteracions a les tiroides, asma i al·lèrgies, patologies en les quals l’exposició a determinats factors ambientals poden tenir un factor rellevant.
Els professionals fan una entrevista detallada a les famílies sobre alimentació, ús de plàstics o productes domèstics, hàbits de consum i l’entorn on viuen els nens. L’objectiu és avaluar el grau d’exposició a possibles contaminants i proporcionar orientacions per reduir-los.
La unitat treballa de manera coordinada amb l’Institut de Recerca IRBLleida, l’Atenció Primària, la secció de Salut Ambiental del Col·legi de Metges i la Universitat de Lleida (UdL) per potenciar la investigació en aquesta àrea.
“És important generar evidència científica en aquest camp a través d’estudis multicèntrics”, indica Paula Sol. El cap de secció de Pediatria de l’hospital Arnau de Vilanova, Jordi Bosch, subratlla que “el medi ambient està molt present en la nostra activitat, per això aquesta unitat naix amb l’objectiu d’atendre consultes i investigar per anticipar el diagnòstic i fer recomanacions de salut a la població infantil”.
L’atenció 24 h a ictus, “al més aviat possible”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va afirmar ahir al Parlament que el Govern es compromet a estendre el servei d’atenció a ictus greus durant les 24 hores “en el conjunt de Catalunya” i “al més aviat possible”. Va explicar que Salut està treballant “per donar a conèixer el calendari”, que dependrà “de la disponibilitat de professionals amb garanties per poder donar un bon servei”. Ho va dir en resposta a una pregunta de la portaveu dels Comuns, Jéssica Albiach.