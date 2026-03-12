SERVEIS
Un miler de menús servits a Cappont, la Bordeta i Santa Teresina
Els centres de dia de la Bordeta, Santa Teresina i Santa Cecília han servit un miler de menús des que van estrenar el seu servei de menjador el passat mes de gener. L’alcalde, Fèlix Larrosa, i el tinent d’alcalde Carlos Enjuanes van dinar ahir al centre de la Bordeta i van destacar el bon funcionament del servei, que està dirigit als majors de seixanta anys. El servei de menjador s’ofereix de 13.30 a 15.00 hores i costa 8 euros.