ESPORTS
Lleida es tenyeix de rosa amb una Cursa de la Dona amb una participació rècord
L'onzena edició de la jornada la consolida com una cita esportiva i solidària a favor de la recerca contra el càncer de mama
La Cursa de la Dona Hyundai Lleida ha celebrat aquest diumenge la seua onzena edició amb una participació rècord. En total, 2.525 persones han participat en aquest certamen solidari, que té com a objectiu recolzar la recerca contra el càncer de mama. En concret, està vinculada a la Beca Marta Santamaria i a projectes d'investigació de l'IRBLleida.
La prova compta amb un recorregut de 5,6 quilòmetres, amb la sortida i l'arribada a la canalització del riu Segre a l'alçada dels Camps Elisis. Persones de totes les edats s'han reunit en aquesta cursa organitzada pel GoGoGoRunners Club Esportiu i coorganitzada per l'Ajuntament de Lleida.
Les membres de l'organització Estefi Climent i Ester Tort han agraït el rol dels voluntaris en el desenvolupament de la jornada, gairebé un centenar de persones hi han col·laborat. També han destacat el rècord de participació i han afirmat que la cursa “creix gràcies a la implicació col·lectiva de voluntariat, organització i participants”.
Resultats esportius
En categoria femenina absoluta, la victòria ha estat per Marta Gort Paniello, seguida de Judit Martínez Roldán i Mariona Vidal Solans. En categoria masculina, el primer classificat ha estat Pol Romà Lorenz.
Pel que fa a la resta de categories, Sara Lobo Aranda ha guanyat Promesa femení, Júlia Ramon Martínez en la categoria de Sub30 femení i Anna Bañeres Marimon en la de Sub40. A més, Valeria Ramírez Raemy ha vençut en la categoria Veteranes A femení i Yolanda Cebrian en la Veteranes B. Finalment, Anna Mor Triquell ha set la guanyadora de Màster femení.
En les categories especials, el Sícoris Club ha estat el club amb més participants (18), mentre que Serosense ha estat l’empresa amb més representació amb 9 participants. La participant més jove ha estat Gilette Faura Colomina, mentre que la persona més veterana ha estat Lourdes Aguilà Gómez.