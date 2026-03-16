Els docents tallen carreteres i accessos a Barcelona en la primera jornada de vaga
A Lleida la manifestació tindrà lloc dimecres
Els docents han tallat diverses carreteres i accessos a Barcelona a primera hora d'aquest dilluns, primera jornada de vaga educativa de la setmana. Poc després de les set del matí uns 200 manifestants han tallat la C-31 a la frontera entre Badalona i Sant Adrià de Besòs. La protesta ha durat aproximadament una hora i s'ha produït sense incidències. A la mateixa hora, un altre grup ha tallat la Gran Via a l'altura de Can Batlló, a Barcelona, mobilització que encara està en marxa. Cap a les 7.30 hores, un tercer grup ha tallat la ronda de Dalt a l'altura de Valldaura. La protesta s'ha aixecat cap a les vuit del matí, després que els Mossos els avisessin per megafonia que havien de marxar. També ha estat tallada l'A-2 a Cornellà.
A Badalona, uns 200 manifestants han entrat caminant pel ramal de l'autopista fins que hi han accedit i l'han tallat, sense presència policial.
Pel que fa al tall de Valldaura, els docents havien quedat a l'altura de Vall d'Hebron, però s'han trobat molta presència policial i els Mossos han començat a identificar-los, i han decidit desplaçar-se fins a Valldaura.
Pel que fa al tall de la Gran Via, més d'un centenar de persones han tallat la via en els dos sentits al crit de 'vaga educativa'. Els manifestants porten pancartes reivindicatives on es poden llegir missatges com 'Lluitar també és educar', 'Fer miracles no surt al currículum' o 'Educació pública i de qualitat. Davant l'arribada de furgonetes d'ordre públic dels Mossos d'Esquadra, els docents en vaga han fet una seguda. Paral·lelament, agents de mediació del cos policial estan buscant amb els concentrats algun punt d'entesa per aixecar el tall.
Es manté tallada la calçada central tant d'entrada a Barcelona com de sortida de la Gran Via a l'altura de Can Batlló. El lateral de sortida també es manté tallat, mentre que el d'entrada s'ha obert en alguns moments. Alguns dels autobusos i dels vehicles particulars que sortien de Barcelona per anar cap al Baix Llobregat han girat per buscar rutes alternatives. En canvi, on sí que hi ha molts vehicles aturats és d'entrada a la capital catalana.
Les protestes tenen lloc el primer dia de les vagues territorialitzades que hi ha convocades al sector educatiu per aquesta setmana -aquest dilluns al Barcelonès i al Baix Llobregat- per continuar exigint millores laborals i després de l'acord "insuficient" amb CCOO i UGT. Divendres, la convocatòria és per a tot Catalunya.
A Lleida, hi ha previstos talls de carreteres i manifestació el dimecres dia 18.