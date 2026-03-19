Diversos centres educatius de Lleida apareixen amb pintades i silicona en panys
Denuncien que són obra de “radicals”
Diversos centres educatius de Lleida van afirmar aquest dimecres haver estat víctimes d’actes vandàlics, coincidint amb la jornada de mobilitzacions, portats a terme per “radicals” que asseguren que no els representen. Per exemple, van denunciar pintades a les façanes d’escoles i instituts com Minerva, Gili i Gaya, Joan Oró o Torre Vicens, amb lemes corejats en les manifestacions, com Amunt els salaris i avall les ràtios. A més, alguns es van trobar a primera hora amb silicona als panys o cadenes a les reixes que impedien l’entrada. “No ens representen a la majoria, són actes de violència i els mestres estem per sobre d’això. Abans de res, cal respectar fer o no fer vaga i no trepitjar els drets dels nens d’assistir al centre”, va indicar una directora.
Per la seua part, el director dels serveis territorials d’Educació, Ruben Mansilla, va assenyalar que van detectar dos centres amb cadenes, un de Lleida i un altre de Balaguer, i els alumnes hi van haver d’entrar per una altra porta, així com cola als panys en altres.