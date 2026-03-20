DELINQÜÈNCIA BALANÇ
Detectats dotze menors multireincidents a Lleida: “No són casos aïllats, si no reincidència i alta complexitat social”
Pla de Paeria i Guàrdia Urbana per evitar la cronificació d’aquestes conductes delictives. Augmenten un 30% les actuacions policials al Centre Històric
L’ajuntament de Lleida i la Guàrdia Urbana treballen en un pla per donar resposta a l’increment de menors d’edat amb conductes delictives. “El febrer de 2025, detectem un pic d’actuacions protagonitzades per menors de 18 anys amb diversos delictes acumulats. Des d’aleshores, n'hem identificat a una dotzena, alguns, de menys de 14 anys, pel que no poden ser imputables penalment”, va assenyalar aquest dimecres la tinenta d’alcalde Cristina Morón després de la reunió de comandaments amb la Guàrdia Urbana.
Davant d’aquesta situació, la regidoria d’Acció Social i la de Seguretat Ciutadana impulsen un nou pla basat en respostes coordinades i estructurades, i segons la situació de cada menor. “No són casos aïllats, són situacions de reincidència i alta complexitat social. Existeix el risc de cronificació dels seus actes delictius, pel que és important detectar-ho abans de temps”, va explicar Morón, que ha comparegut acompanyada per l’intendent de la Urbana, Josep Mallada, i el portaveu del cos, Roberto Santaeufemia. Per a això, “és necessari donar una resposta coordinada entre institucions (incloses l’EAIA, la Seguretat Social i Fiscalia), revisar individualment cada expedient i intervenir en l’entorn del menor”, va indicar.
Paral·lelament, la trobada ha servit per fer balanç de la intervenció policial en el Centre Històric, barri on les actuacions de seguretat van incrementar un 30% de 2024 (7.118) a 2025 (9.845). Així mateix, “aquest mes començarem a doblar els controls conjunts de matí i tarda de la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra”, va apuntar Morón.
En aquest sentit, l’intendent Mallada ha assegurat que augmentaran la freqüència dels operatius per detectar armes blanques, el pla DAGA, el qual “va funcionar molt bé l’any passat”, va dir. Preguntat pel detingut l’octubre per robar i incendiar 5 cases en l’Horta, el cos va revelar que se li imputen més de 40 robatoris.
En un altre ordre de les coses, “la Paeria s’ha personat com a acusació particular en quatre casos d’agressions a agents de la Urbana, un compromís que adquirim com a govern per donar valor a la figura del policia local”, va afirmar Morón.