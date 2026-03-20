SANITAT
Un nadó, operat d’urgència després de rebre tres cops l’alta a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida
La mare diu que tenia un bony al coll però no li van fer un TAC fins que hi va anar per quarta vegada en 11 dies
Una família denuncia l’atenció rebuda a l’hospital Arnau de Vilanova durant onze dies en què van haver d’anar-hi fins a quatre vegades per un bony al coll que li va aparèixer al seu fill de dotze mesos. El cas es va iniciar el 20 de febrer passat, quan el petit va arribar al centre lleidatà amb febre, falta de gana i una inflamació cervical. Després de quatre dies hospitalitzat, va rebre l’alta una vegada va remetre la febre, malgrat que el bony persistia. “Els metges van comunicar que probablement es tractava d’un gangli inflamat, i que no semblava greu”, va explicar la seua mare, Elisabeth Ojeda.
Tot just dos dies després, el 25 de febrer, la família va tornar a l’hospital a causa de la persistència del bony i el rebuig continuat de l’aliment. Durant aquest segon ingrés, el petit va ser sotmès a analítiques i li van administrar antibiòtics. Tanmateix, va tornar a rebre l’alta dos dies més tard sense que la massa hagués desaparegut ni el seu estat general hagués millorat significativament. L’1 de març, la família va acudir per tercera vegada a Urgències referint que el nadó continuava sense menjar.
Els professionals ho van atribuir a una nafra que li havia sortit al llavi, van prescriure una pomada i van enviar la família de nou cap a casa. L’endemà van tornar per quarta vegada, i els facultatius van constatar que el bony havia crescut notablement i que el coll mostrava més inflamació i enrogiment. Va ser aleshores quan es va decidir fer un TAC, prova diagnòstica “que fins aquell moment no s’havia considerat necessària”, lamenta. Els resultats van revelar que el bony podia obstruir la via respiratòria, per la qual cosa el menor va ser traslladat d’urgència en ambulància a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, on va ser intervingut quirúrgicament. Segons relata la família, ja fa gairebé vint dies que són al centre barceloní. El petit va tornar a ser operat ahir.
Ojeda qüestiona si el trasllat urgent, l’operació i el prolongat ingrés es podrien haver evitat si s’hagués fet el TAC abans a l’Arnau. De fet, “durant el segon ingrés, el meu fill va haver d’estar una nit en dejú perquè infermeres van dir que tenia la prova programada l’endemà, però la pediatra després va dir que no”, va assegurar. La família preveu presentar una queixa formal o una denúncia.
Les claus
Denúncia. La família preveu presentar queixes o denúncies a l’entendre que li haurien d’haver fet la prova abans.
Arnau de Vilanova. L’hospital, per la seua banda, va explicar que no respon a denúncies de pacients a través dels mitjans de comunicació, “ja que la via d’entrada d’aquestes denúncies ha de ser la unitat d’atenció a la ciutadania”.