Tres detencions per maltractaments a Lleida
Dos homes haurien maltractat les seues respectives parelles i un altre hauria assetjat la seua exparella, a qui hauria agredit en alguna ocasió
El dissabte 25 de juliol, la Guàrdia Urbana de Lleida hauria efectuat tres detencions per maltractaments en l'àmbit de la llar. Els presumptes autors són tots homes, un de 26 anys, un altre de 27 i un de 46 anys.
La primera detenció va ser a l'home més jove a les 2:08 de la matinada al carrer Bonaire de Lleida i la segona, la de l'home de 27 anys, es va efectuar a les 6:40 del matí a la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer. Tots dos haurien maltractat a les seues respectives parelles.
L'última detenció també va ser per assetjament. Els agents van detenir a les 21:09 de la nit a l'home de 46 anys, al carrer d'Ivars d'Urgell. Aquest últim hauria estat assetjant a la seua exparella, a qui hauria agredit en alguna ocasió.