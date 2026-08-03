La plataforma veïnal Balàfia Participa denuncia que el Hub Cívic s’hagi aprovat a l’estiu
L'entitat ha recollit més de 3.000 firmes que presentarà com a al·legació.
La plataforma veïnal Balàfia Participa va denunciar ahir que “l’aprovació del projecte del Hub Cívic s’hagi produït el 31 de juliol, a les portes de les vacances d’estiu, en un moment en què es pretén minimitzar el rebuig veïnal i reduir el seu impacte públic”, va dir en un comunicat. L’entitat va reiterar la seua oposició al projecte i ha recollit més de 3.000 firmes que presentarà com a al·legació.
Lleida
Ofensiva del PP contra el hub cívic amb alberg a Balàfia
ELENA MONTAÑÉS