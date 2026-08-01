BARRIS
Ofensiva del PP contra el hub cívic amb alberg a Balàfia
Diu que farà tot el possible per frenar-lo i veu falta de transparència. El govern preveu iniciar les obres a començaments del 2027
El grup municipal del Partit Popular a la Paeria va anunciar ahir que presentarà al·legacions contra el projecte del Hub Cívic de Balàfia a l’antiga escola d’aquest barri, després que la Junta de Govern l’aprovés inicialment. El líder de l’oposició, Xavier Palau, va assegurar que el partit està analitzant la iniciativa des de l’àmbit jurídic, urbanístic i social per poder presentar les seues aportacions durant el termini d’exposició pública.
Participació ciutadana
Segons Palau, “l’alberg és una actuació de maquillatge” que no soluciona els problemes que afecten la ciutat, com la inseguretat, la falta de civisme o la degradació urbana. En aquest sentit, va esmentar la previsió d’obrir el pavelló 4 de Fira de Lleida per acollir persones que busquen feina en la fruita. Per això, va acusar el govern local d’actuar “d’amagat” per dificultar la participació ciutadana i va afegir que l’aprovació del projecte “evidencia la falta de transparència de l’ajuntament”.
El líder de l’oposició va assegurar que farà tot el possible per no imposar cap alberg “en contra dels barris” i va reclamar que qualsevol projecte d’aquestes característiques ha de comptar amb consens, transparència i participació ciutadana. Va insistir que el disseny d’aquests equipaments hauria de sorgir d’un procés de diàleg que involucri tots els implicats.
Per la seua part, la diputada del PP per Lleida al Parlament, Monserrat Berenguer, va defensar que el més prudent hauria estat esperar a l’aprovació de la proposició de llei per fer front a la indigència i va advertir que el Parlament va instar el Govern a revisar la cartera de serveis socials, obsoleta des del 2010. Segons Berenguer, l’actualització hauria de precedir la posada en marxa del hub de Balàfia.
Amb el projecte executiu aprovat, la Paeria preveu començar amb les obres del hub cívic el primer trimestre del 2027, segons la tinenta d’alcalde Carme Valls. El va defensar com “un projecte que posa les persones al centre”.