EDUCACIÓ
El C2 de català serà un requisit en les oposicions a docent i mestre
Fins ara era només un mèrit, però segons els sindicats Educació ho canviarà per al 2027. Hi haurà una prova específica per tenir-lo abans de les proves
El C2 de català serà un requisit i no un mèrit en les oposicions de mestre i professor que tindran lloc l’any que ve. Així ho van assegurar dilluns a última hora fonts sindicals després que el departament d’Educació els informés que volia portar aquest canvi en el plantejament a la taula sectorial de demà. Així mateix, les mateixes fonts van assenyalar que aquells aspirants que no tinguin el certificat de C2 es podran presentar a una prova específica per obtenir-lo, que se celebraria dos setmanes abans del procés selectiu. Els sindicats també van assenyalar que la previsió del departament és fer les oposicions, tant de mestre com de professor, a mitjans del mes de març vinent.
Val a recordar que l’obligatorietat de tenir el C2 de català està recollida en la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) de l’any 2009. Tanmateix, fins ara no s’havia aplicat i era un “mèrit”. Concretament, la LEC assenyala que per ingressar en la funció pública docent s’ha d’acreditar el coneixement suficient i adequat del català, tant en l’expressió oral com en l’escrita, d’acord amb les competències corresponents al nivell C2. En aquest sentit, Educació va anunciar el 2022, quan ERC governava la Generalitat, que a partir del 2024 exigiria aquesta acreditació als docents, però aquesta mesura s’ha anat ajornant fins ara.
L’anunci fet pels sindicats arriba després que el juny passat Educació decidís flexibilitzar el requisit del C2 de català per accedir a la borsa d’interins i ampliar el període d’acreditació del títol. Aleshores, la consellera d’Educació, Esther Niubó, va negar que fos una rebaixa de l’exigència, sinó que era una “excepció temporal per tenir prou professorat”.