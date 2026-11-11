SUCCESSOS
Dos arrestats per traficar amb droga a Príncep de Viana
Els van trobar cocaïna i heroïna en un pis
Els Mossos d’Esquadra van detenir dilluns dos homes de 44 anys acusats de traficar amb cocaïna i heroïna des d’un pis del carrer Príncep de Viana. En l’escorcoll al domicili els van trobar 16 grams de cocaïna, 250 grams d’heroïna (amb una part ja preparada en monodosis llesta per vendre), dos bàscules de precisió i 1.500 euros en bitllets fraccionats.
Aquestes detencions són fruit d’una investigació oberta l’octubre passat després de tenir indicis de la possible existència d’un punt de venda de drogues en aquest pis. Els dos arrestats suposadament quedaven amb els compradors als voltants del domicili per fer l’intercanvi. Cap a les 8.00 hores de dilluns, la Unitat d’Investigació de Lleida va detenir els dos sospitosos i va procedir a escorcollar el pis.
Els dos arrestats, un dels quals amb antecedents, passaran aquest matí a disposició judicial.