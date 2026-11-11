URBANISME
La Paeria i la UdL renovaran les voreres de Cappont i Agrònoms
Les obres estan previstes per a inicis del 2027
L’ajuntament i la Universitat de Lleida (UdL) van firmar ahir un conveni de col·laboració per portar a terme la urbanització de dos trams de vorera situats al campus de Cappont i al d’Agrònoms (ETSEA). D’una banda, s’actuarà al carrer Jaume II, al costat del primer campus, on les arrels dels arbres han aixecat les llambordes. Per una altra, s’urbanitzarà el tram entre els carrers Salze i Baldomer Gili i Roig, al campus d’Agrònoms, l’únic que queda per condicionar a l’avinguda Rovira Roure. Les obres, previstes durant el primer trimestre del 2027, compten amb un pressupost de 749.536, 94 euros. La Paeria s’encarregarà de la licitació i la UdL les finançarà.
Pel seu costat, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar que aquestes actuacions “ofereixen més qualitat als espais de la nostra universitat i avancen en l’accessibilitat als camps de la nostra ciutat”. Per la seua part, la regidora d’Urbanisme, Begoña Iglesias, es va mostrar satisfeta amb l’acord i va assenyalar que aquestes actuacions són “actes de justícia”, ja que “les dos administracions tenien l’obligació d’arribar a un acord”. Iglesias va defensar la col·laboració per millorar la imatge de la ciutat i garantir que aquests espais es trobin en bones condicions.
“Aquestes actuacions ens ajudaran a tenir uns campus millors i una millor accessibilitat”, va assenyalar la rectora de la UdL, Maria Àngels Balsells. Va apuntar que l’acord demostra que “som una ciutat universitària i la UdL forma part de l’ADN de Lleida”.
Així mateix, Balsells va agrair a l’ajuntament que donés suport en l’últim ple municipal al nou grau en Enginyeria i Ciència de Dades.