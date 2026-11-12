ATURADA
Almenys quinze trens cancel·lats a Lleida a l’incomplir-se de nou els serveis mínims
La Generalitat ho atribueix als talls de carreteres, que van impedir als maquinistes arribar a temps a les estacions. Un comboi de la línia de la Pobla, obligat a aturar-se per objectes a la via
Almenys una desena de trens amb sortida o arribada a Lleida es van cancel·lar al llarg del matí d’ahir per la vaga general, per la qual cosa, per segon dia consecutiu, el sistema ferroviari no va complir amb els serveis mínims, que en aquesta ocasió eren del 25% en les hores punta del matí. La meitat dels trens cancel·lats van correspondre a la línia d’alta velocitat i la resta a les de Rodalies de la costa (R13 i R14) i la de Manresa (RL3 i RL4). Fonts de Renfe van indicar que aquesta situació es va donar a tot Catalunya, i ho van atribuir al fet que part dels maquinistes no van poder presentar-se als seus llocs a temps per conduir els trens, al trobar talls a les carreteres. En canvi, sí que es van complir els serveis mínims a la línia de la Pobla, segons va informar Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). No obstant, la primera circulació del dia entre Lleida i la Pobla va patir un retard de 17 minuts al detectar-se objectes sobre les vies.
Davant d’aquesta situació, els usuaris van buscar mitjans de transport alternatius, tal com va recomanar Renfe, per la qual cosa l’interior de l’estació de Lleida va quedar pràcticament buit quan es van donar per acabats els serveis mínims, a les 9.30 hores. No obstant, el fet que la plaça de l’estació fos punt de reunió d’un piquet informatiu va fer extremar les mesures de seguretat. Una vegada reunits, no obstant, els vaguistes van marxar cap a l’Eix Comercial.
Els serveis mínims es van tornar a incomplir a partir de les 16.30 hores, quan havien de tornar a circular un de cada quatre trens respecte a un dia normal. A Lleida se’n va cancel·lar un de l’RL3 cap a Cervera que havia de partir a les 17.55; i dos arribades més: un regional exprés procedent de Saragossa (17.27) i un Rodalies que no va arribar a sortir des de les Borges (R13). També es va retardar de les 17.58 a les 18.29 un AVE a Barcelona.
Aquesta situació es va donar l’endemà de la jornada de vaga convocada pel sindicat Semaf, en la qual l’incompliment de serveis mínims va provocar a Lleida la cancel·lació de més de 20 trens. La Generalitat va acusar aleshores els maquinistes d’ignorar-los i va anunciar una investigació, mentre que l’organització sindical ho va atribuir a una mala gestió del Govern.
A Lleida ciutat, els autobusos urbans van mantenir pràcticament tots els serveis, tret de la línia L5, que va circular amb dos vehicles en lloc de tres per la vaga. Al llarg de la jornada s’havien previst canvis de recorregut i horaris en algunes línies per adaptar-se als talls de trànsit derivats de les manifestacions. La Paeria de Lleida havia fixat un 25% els serveis mínims entre les 6.30 i les 9.30 hores i entre les 16.30 i les 21 hores, garantint almenys un recorregut complet d’anada i tornada per línia.