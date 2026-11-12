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ATURADA

Almenys quinze trens cancel·lats a Lleida a l’incomplir-se de nou els serveis mínims

La Generalitat ho atribueix als talls de carreteres, que van impedir als maquinistes arribar a temps a les estacions. Un comboi de la línia de la Pobla, obligat a aturar-se per objectes a la via

Almenys quinze trens cancel·lats a Lleida a l’incomplir-se de nou els serveis mínims - AMADO FORROLLA

Almenys quinze trens cancel·lats a Lleida a l’incomplir-se de nou els serveis mínims - AMADO FORROLLA

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Esmeralda FarnellRedactora de ComarquesRaúl RamírezCap de ComarquesALBERT BATLLE

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Almenys una desena de trens amb sortida o arribada a Lleida es van cancel·lar al llarg del matí d’ahir per la vaga general, per la qual cosa, per segon dia consecutiu, el sistema ferroviari no va complir amb els serveis mínims, que en aquesta ocasió eren del 25% en les hores punta del matí. La meitat dels trens cancel·lats van correspondre a la línia d’alta velocitat i la resta a les de Rodalies de la costa (R13 i R14) i la de Manresa (RL3 i RL4). Fonts de Renfe van indicar que aquesta situació es va donar a tot Catalunya, i ho van atribuir al fet que part dels maquinistes no van poder presentar-se als seus llocs a temps per conduir els trens, al trobar talls a les carreteres. En canvi, sí que es van complir els serveis mínims a la línia de la Pobla, segons va informar Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). No obstant, la primera circulació del dia entre Lleida i la Pobla va patir un retard de 17 minuts al detectar-se objectes sobre les vies.

Davant d’aquesta situació, els usuaris van buscar mitjans de transport alternatius, tal com va recomanar Renfe, per la qual cosa l’interior de l’estació de Lleida va quedar pràcticament buit quan es van donar per acabats els serveis mínims, a les 9.30 hores. No obstant, el fet que la plaça de l’estació fos punt de reunió d’un piquet informatiu va fer extremar les mesures de seguretat. Una vegada reunits, no obstant, els vaguistes van marxar cap a l’Eix Comercial.

Els serveis mínims es van tornar a incomplir a partir de les 16.30 hores, quan havien de tornar a circular un de cada quatre trens respecte a un dia normal. A Lleida se’n va cancel·lar un de l’RL3 cap a Cervera que havia de partir a les 17.55; i dos arribades més: un regional exprés procedent de Saragossa (17.27) i un Rodalies que no va arribar a sortir des de les Borges (R13). També es va retardar de les 17.58 a les 18.29 un AVE a Barcelona.

Aquesta situació es va donar l’endemà de la jornada de vaga convocada pel sindicat Semaf, en la qual l’incompliment de serveis mínims va provocar a Lleida la cancel·lació de més de 20 trens. La Generalitat va acusar aleshores els maquinistes d’ignorar-los i va anunciar una investigació, mentre que l’organització sindical ho va atribuir a una mala gestió del Govern.

A Lleida ciutat, els autobusos urbans van mantenir pràcticament tots els serveis, tret de la línia L5, que va circular amb dos vehicles en lloc de tres per la vaga. Al llarg de la jornada s’havien previst canvis de recorregut i horaris en algunes línies per adaptar-se als talls de trànsit derivats de les manifestacions. La Paeria de Lleida havia fixat un 25% els serveis mínims entre les 6.30 i les 9.30 hores i entre les 16.30 i les 21 hores, garantint almenys un recorregut complet d’anada i tornada per línia.

La vaga deixa el bus interurbà al 60% i altera la mobilitat

La vaga general va reduir al 60% el servei habitual d’autobusos a la demarcació de Lleida, segons les dades facilitades per l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM). Malgrat que tots els serveis mínims previstos van poder sortir per garantir el 25% establert a les franges de més demanda, les primeres hores van registrar afectacions a l’estació d’autobusos de Lleida per l’acció dels piquets. També es van registrar talls puntuals de carreteres que van causar algun retard en algunes de les línies dels serveis dels pobles. Al Pirineu, un tall viari va impedir prestar el servei de transport escolar a Tremp.n La presència d’un nombrós piquet informatiu a la plaça que hi ha davant de l’estació de tren de Lleida Pirineus va mobilitzar ahir diversos furgons dels Mossos d’Esquadra, i fins i tot va obligar l’empresa de seguretat que custodia la infraestructura a establir un control d’accés amb l’objectiu d’evitar l’entrada dels vaguistes. La mesura, tanmateix, va decaure minuts després quan els concentrats van abandonar la zona.

Noves aturades ferroviàries dimarts vinent i el dilluns 23

Les comarques de Lleida van encadenar ahir el tercer dia consecutiu d’interrupcions del servei ferroviari. Dilluns van ser conseqüència d’un accident en obres d’Adif que van deixar sense tensió elèctrica la línia de Manresa entre Calaf i la capital del Bages durant cinc hores, la qual cosa va obligar a transportar els viatgers de l’RL4 per carretera.Dimarts va ser per la convocatòria de vaga del sindicat Semaf per reclamar seguretat a la xarxa ferroviària i millores laborals. L’incompliment dels serveis mínims va cancel·lar almenys una vintena de trens amb sortida o arribada a Lleida. Això va afectar els combois de la línia de Manresa (RL3 i RL4), la de la costa (R13 i R14) i la d’alta velocitat. Centenars de viatgers es van quedar a terra al no haver-hi prou busos per suplir tots els trens cancel·lats.La convocatòria de vaga de Semaf prosseguirà dimarts vinent, 17 de novembre, i el dilluns 23 de novembre. Les noves aturades arribaran després que la Generalitat anunciés que investigarà els motius de l’absència de cadascun dels maquinistes que no van complir dimarts els serveis mínims i que sancionarà les no justificades.

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